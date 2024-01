Guido Sandler. Der promovierte Betriebs­wirt ist Mitgründer und Chef der Berg­fürst AG. Im Vorstand des Bundes­verbandes Crowdfunding ist er vor allem für Regulierungs­themen zuständig. Das Foto zeigt Sandler im November 2013 in seinem Büro in Berlin. Berg­fürst kam damals mit einem Crowd-Projekt in den Medien vor, das als größtes Europas galt: Aktien von Urbanara Home für 3 Millionen Euro. © imago images / Christian Kielmann