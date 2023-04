Crowdfunding Häufig riskant – Investments im Schwarm

Immobilien spielen die größte Rolle

Viele Anle­gerinnen und Anleger finden es verlockend, auf einfache Art mit kleinen Beiträgen von einigen Hundert oder Tausend Euro in Immobilien, Unternehmen oder etwa Projekte zu erneuer­baren Energien zu investieren. Crowdfunding-Platt­formen locken auch mit hohen Renditen.

Exporo etwa stellt bis zu 8 Prozent pro Jahr in Aussicht. Estateguru behauptet sogar: „Unsere Investoren schlagen dauer­haft die Inflation.“ Beim Crowdfunding investiert ein Schwarm aus vielen Anlegern in Projekte, die eine Internetplatt­form vermittelt. Mit wenig Geld, in einigen Fällen sogar ab 10 Euro, kann man mitmachen.

Etliche Crowdfundingprojekte liefen allerdings nicht wie geplant. Der noch junge Markt hat sich gegen­über den Anfangs­jahren weiter­entwickelt. Trotz aller neuen Trends steht fest: Hohe Risiken gehen Schwarm­finanzierer immer noch ein.