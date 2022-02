Grund­sätzlich erhält jeder, der aufgrund behördlicher Anordnung in Quarantäne versetzt wurde und deswegen seine berufliche Tätig­keit nicht ausüben kann, vom Staat eine Entschädigung für seinen Verdienst­ausfall. Das sieht § 56 des Infektions­schutz­gesetzes vor. Das gilt nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch für Selbst­ständige und Unternehmer. Der Betroffene erhält in den ersten sechs Wochen eine Entschädigung in Höhe des Verdienst­ausfalls, danach in der Regel in Höhe des geringeren Krankengeldes der gesetzlichen Krankenkassen. Bei Angestellten zahlt vor­erst der Arbeit­geber für die ersten sechs Wochen. Die ausgezahlten Beträge werden diesem auf Antrag bei der zuständigen Behörde – meist das örtliche Gesund­heits- oder Versorgungs­amt – erstattet.

Eine besondere Regelung gilt für Ungeimpfte: Sie bekommen seit November 2021 kein Gehalt mehr, wenn sie in Quarantäne müssen, weil sie Kontakt­person waren oder aus einem Hoch­risiko­gebiet zurück­kehren. In ­einigen Bundes­ländern galt das auch schon etwas früher. Paragraf 56 des Infektions­schutz­gesetzes sieht vor: Der Anspruch entfällt, wenn sich Betroffene durch eine Impfung schützen könnten.

Die Regel gilt nicht für Menschen, die aus medizi­nischen Gründen nicht geimpft werden dürfen. Offen ist, ob Beamte im Quarantäne-Fall weiterbezahlt werden.

Reise in Risiko­gebiet. Wer freiwil­lig in ein Land reist, das aktuell als Risiko­gebiet einge­stuft wird und deswegen anschließend in Quarantäne muss, riskiert es, während dieser Zeit kein Gehalt zu bekommen. Der Anspruch hängt zwar von vielen arbeits­recht­lichen Bedingungen ab. Jedoch wird „der Arbeit­geber [...] keine Entschädigung Ihrer Lohn­kosten nach dem Infektions­schutz­gesetz erhalten können, wenn Sie wissentlich in einem Risiko­gebiet Urlaub machen“. Das schreibt beispiels­weise das Land Nieder­sachsen. Denn der Urlauber hat in diesem Fall die Quarantäne mitverschuldet, weil er vor der Abreise hätte wissen müssen, dass sein Urlaubs­land Risiko­gebiet ist und nach der Rück­kehr die Quarantäne anstehen kann.

Quarantäne im Urlaub. Ein Beschäftigter nahm Urlaub vom 23. Dezember bis 31. Dezember 2020. Kurz davor hatte er Kontakt mit einem Infizierten – und musste in Quarantäne. Sein ­Arbeit­geber rechnete den Urlaub auf diese Zeit an und wollte die Tage nicht nachgewähren. Der Beschäftigte klagte, unterlag aber vor dem Arbeits­gericht Neumünster (Az. 3 Ca 362 b/21). Wer im Urlaub krank wird, kann ihn nach­nehmen, Quarantäne sei aber ­keine durch eine Arbeits­unfähigkeits­bescheinigung nachgewiesene ­Erkrankung. Berufung ist zugelassen.

Krank in Quarantäne. Wer während einer Quarantäne krank ist, erhält weiter Gehalt. Das erstritt ein Mann vor dem Arbeits­gericht Aachen (Az. 1 Ca 3196/20). Er ging im Mai 2020 wegen Kopf- und Magen­schmerzen zum Arzt. Der schrieb ihn bis 1. Juni krank und machte einen Covid-19-Test, der ­negativ ausfiel. Ein paar Tage später ordnete das Gesund­heits­amt dennoch Quarantäne an, ebenfalls bis Juni. ­Darauf­hin zog die Arbeit­geberin ihm das weiter gezahlte Gehalt wieder ab und berechnete den Entschädigungs­betrag nach Paragraf 56. Zu Unrecht, so die Richter. Das Infektions­schutz­gesetz gelte nicht für arbeits­unfähig Kranke. Die Arbeit­geberin muss ihm die Differenz zwischen Gehalt und ­Entschädigung (2 421 Euro) erstatten.

Achtung: Wer bereits krank­geschrieben ist, fällt nicht unter die Entschädigungs­regeln des Infektions­schutz­gesetzes. Erkrankte Arbeitnehmer erhalten die im Krank­heits­fall übliche Lohn­fortzahlung in den ersten sechs Wochen und dann Krankengeld von ihrer Kranken­versicherung.