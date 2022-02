Über­brückungs­hilfe . Die Über­brückungs­hilfe ist dafür gedacht, dass Unternehmen, Selbst­ständige und Freiberufler ihre Fixkosten wie Miete oder Leasingraten bezahlen können. Die Über­brückungs­hilfe 3 Plus schloss direkt an die Über­brückungs­hilfe 3 an. Neu bei der Über­brückungs­hilfe 3 war die Erhöhung des maximalen Förderbetrags von zuvor 50 000 auf 200 000 Euro pro Monat. Außerdem wurde der Katalog der erstattungs­fähigen Kosten erweitert, zum Beispiel um Umbau­arbeiten für Hygienemaß­nahmen. Die Über­brückungs­hilfe 3 Plus konnte bis zum 31. Dezember 2021 beantragt werden, Über­brückungs­hilfe IV, die weit­gehend der Über­brückungs­hilfe entspricht, kann noch bis Ende März 2022 beantragt werden, soll aber bis Ende Juni 2022 verlängert werden – der Beschluss der Regierung dazu steht noch aus. Dabei sind nur Unternehmen mit coronabe­dingten Umsatz­einbruch von mindestens 30 Prozent antrags­berechtigt. Vergleichs­wert ist in der Regel der jeweilige Monat in 2019.

Anwalts- und Gerichts­kosten. Ersetzt werden nun auch Anwalts- und Gerichts­kosten von bis zu 20 000 Euro pro Monat für die insolvenz­abwendende Restrukturierung von Unternehmen in einer drohenden Zahlungs­unfähigkeit.

Neustart­hilfe Plus ist ein Förderprogramm für ­Solo-Selbst­ständige, da diese oft geringe Fixkosten haben und deshalb von den bisherigen Hilfs­programmen wenig profitieren konnten. Neustart­hilfe Plus gilt für den Förderzeitraum Juli bis September 2021 und den Förderzeitraum Oktober bis Dezember 2021. Pro Förderzeitraum umfasst die Neustart­hilfe Plus einen einmaligen Zuschuss von bis zu 4 500 Euro für Solo­selb­ständige.

Schauspieler und unständig Beschäftigte. Unständig Beschäftigte, die immer nur für wenige Tage angestellt sind oder waren (etwa Cutter oder Synchron­spreche­rinnen) sowie Schauspieler mit wechselnden Engagements können ebenfalls Neustart­hilfe plus beantragen. Die Hilfe wird nicht auf Grund­sicherung und Kinder­zuschlag ange­rechnet.

Wo beantragen? Erst- und Änderungs­anträge auf Über­brückungs­hilfen können Sie noch bis Ende März 2022 auf dem Überbrückungshilfe-Portal der Bundesregierung stellen.