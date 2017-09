Apps von BMW, VW & Co im Test – Android- und iOS-Versionen geprüft

Wir haben 13 Auto­mobil­hersteller ausführ­lich zu ihrem Umgang mit Daten befragt. Zudem prüften wir, was ihre Handy-Apps versenden. Die Tester haben die gesendeten Daten von den Handy-Apps der Auto­bauer ausgelesen. Sie prüften sowohl für die Android- als auch für die iOS-Version der jeweiligen App, was sie wohin sendet, wenn Nutzer sie mit dem Auto verbinden oder sie daheim abseits des Pkw starten. Außerdem ermittelten wir, ob die Auto­hersteller Nutzer hinreichend darüber informieren, welche Daten die Apps verschi­cken und was damit geschieht. Zusätzlich haben wir die von Werk­stätten genutzten Fehler­speicher der Autos ausgelesen und geprüft, ob diese sensible Daten wie den Stand­ort erfassen.