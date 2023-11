Finanztest-Leserin Jana Schmidt-Fankhänel vermittelt Immobilien in Plauen, Klein­stadt in Sachsen, nicht weit von der tsche­chischen Grenze. Die Immobilienfachwirtin bietet sie online über die eigene Webseite Areal-24.de und zuweilen zusätzlich auch über Portale wie Immobiliens­cout24.de an. Mit Rentola.de arbeitet sie nicht zusammen. Trotzdem über­nimmt das Portal ihre Wohnungs­angebote immer wieder, samt Fotos und Beschreibung. Was die Immobilien­vermitt­lerin besonders stört: Laut Rentola.de ist die Wohnung auf einmal in Berlin oder Heilbronn statt in Plauen. Etliche Wohnungs­suchende durch­schauen das auch nicht, nachdem Rentola.de sie auf die Original­anzeigen weitergeleietet hat und rufen Jana Schmidt-Fankhänel an. „Ich verbringe wegen der falschen Anzeigen Stunden am Telefon“, beschwert sie sich.

Verdacht auf Abo-Falle

Jana Schmidt-Fankhänel vermutet Betrug. Denn: Wer Anzeigen auf Rentola.de lesen will, muss ein Abo abschließen. Die erste Probewoche kostet einen Euro. Danach sind monatlich 39 Euro fällig. Jan Revald weist den Verdacht zurück. Er ist Chef des dänischen Unter­nehmens Reva Media ApS hinter Rentola.de. Es handele sich um eine Panne, erklärt er. In Deutsch­land gebe es in zahlreichen verschiedenen Städten Straßen mit dem gleichen Namen. Bei Wohnungen in solchen Straßen habe Rentola.de „...Probleme bei der Such­genauigkeit...“, so Revald wörtlich. Die Techniker des Unter­nehmens arbeiten an einer Lösung, schrieb er an Finanztest.

Jana Schmidt-Fankhänel mag nicht an einen Computer­irrtum glauben. Rentola.de habe seit Jahres­beginn mindestens neun ihrer Wohnungen von Plauen in Groß­städte verlegt, sagt sie. Nachdem sie begonnen hatte, Plauen in den Titel der Annoncen aufzunehmen, veränderte Rentola.de den Titel für die Version der Plauener Anzeigen auf der eigenen Home­page. Bei der Verschiebung der Wohnung von Plauen in eine Groß­stadt blieb es. Keine einzige ihrer Anzeigen haben Rentola.de richtig über­nommen, berichtet Schmidt-Fankhänel.