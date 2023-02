Neu: Samsung Galaxy Chromebook Go LTE 14" (XE345XDA-KA1DE)

Chromebooks treten als güns­tige Alternative zu Wind­ows-Notebooks an. Das güns­tigste gute Chromebook im Test ist für weniger als 400 Euro zu haben – bei zuletzt allerdigs starken Preis­änderungen. Ein Grund, warum die Google-Laptops weniger kosten als Wind­ows-Geräte: Ihr Betriebs­system ChromeOS ist weniger ressourcenhung­rig und kommt mit einfacherer Hard­ware zurecht. Und Google stellt es gratis zur Verfügung – es fallen also keine Kosten für die Betriebs­software an.

Was manchen weniger gefallen dürfte: ChromeOS ist für Online-Anwendungen optimiert, und man braucht ein Google-Nutzer­konto, um sich anzu­melden. Ob ein Chromebook das Richtige für Sie ist, finden Sie in unserem Schnellcheck heraus. Wenn Sie ein Chromebook-Typ sind, finden Sie hier gute und güns­tige Notebooks und Convertibles.

Warum sich der Chromebook-Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Die Stiftung Warentest hat zehn Chromebooks geprüft: fünf im Notebook-Format und fünf Convertibles, die sich auch wie ein Tablet nutzen lassen. Neben dem Testsieger haben sechs weitere Geräte gut abge­schnitten. Das beste Chromebook für Sie Die Chromebooks im Test stammen von Acer, Asus, HP, Lenovo und Samsung. Die Preise reichen von weniger als 400 bis zu mehr als 800 Euro. Nicht alle brauchen ein teures Gerät. Der Test zeigt auch, was ein gutes Modell für rund 400 Euro kann. Hintergründe Wir erklären, was es mit Googles Betriebs­system ChromeOS auf sich hat und auf welche Eigenheiten sich Nutze­rinnen und Nutzer von Chromebooks einstellen müssen. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus test 3/23 zum Download.

Google-Rechner als Notebook oder Tablet-Ersatz Die Chromebooks im Test kommen in zwei Bauformen: fünf im klassischen Notebook-Format, und fünf als Convertibles. Bei letzteren lässt sich die Tastatur nach hinten umklappen, sodass sich die Geräte auch wie ein Tablet verwenden lassen. Sie sind mit einem Touchs­creen ausgestattet. Bei unserer Preis­erhebung im Januar 2023 kosteten die geprüften Chromebook-Notebooks zwischen 229 und rund 500 Euro, die Preise für die Convertibles lagen zwischen rund 600 und 800 Euro. Für vier der fünf Convertibles gibt es optional auch einen Eingabestift. Diese Stifte eignen sich zum Zeichnen oder für hand­schriftliche Notizen. Tipp: Schon vor dem Bezahlen erfahren Sie mit einem Klick auf Testergebnisse, welche Modelle wir geprüft haben. Wind­ows-Laptops und MacBooks finden Sie im Test von Notebooks, Convertibles und Tablets mit Tastatur, Android-Tablets und iPads im Tablet-Test.

Unterschiede bei Akku, Display und Leistung Es muss nicht immer der Testsieger sein: Die Geräte im Chromebook-Vergleich zeigen ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen und sind für verschiedene Anforderungen geeignet. So hat etwa das Modell mit dem besten Akku das schlechteste Display im Test. Fast alle Geräte schneiden im Prüf­punkt Surfen sehr gut ab, aber zwei schwächeln in den Büro­anwendungen. Drei haben ein einge­bautes LTE-Modem. So können sie sich per Mobil­funk mit dem Internet verbinden, wenn mal kein WLan verfügbar ist – praktisch für einen Rechner, der vor allem für Online-Anwendungen gedacht ist.