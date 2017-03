Unser Experte lobte die hilf­reiche Anleitung von Fischer . Sie findet sich auf und unter dem Abzieh-Etikett. Bei Tox gibt es auch ein solches Etikett, doch die Texte sind eher knapp und die Bilder klein. Fischer empfiehlt recht genau, wie viel Mörtelmasse in die Bohr­löcher soll. Eine Skala auf der trans­parenten Kartusche hilft beim Dosieren – wenn man sie nicht versehentlich mit dem Etikett abzieht. Der Prüfer kritisierte, dass die Tox-Kartusche undurch­sichtig ist, Laien vielleicht zu viel Paste ins Bohr­loch füllen und so beim Eindrehen der Gewinde­stange einiges heraus­quillt.

Zwei Komponenten bringen Halt: Schnelles Arbeiten wichtig

Beide Produkte enthalten zwei chemische Komponenten, die in der Kartusche getrennt sind. Erst in der aufgeschraubten Mixtülle (mitt­leres Bild) kommen die beiden Substanzen in Kontakt miteinander. In diesem Moment beginnt der chemische Aushärtungs­prozess. Dann muss es schnell gehen: Wir erprobten die Produkte bei einer Raum­temperatur von 20 Grad. Dabei wurde die Masse schon nach etwa 6 Minuten zu hart zum Verarbeiten. Wer jetzt noch keine Gewinde­stange ins Bohr­loch gesetzt hat, muss von vorne anfangen und die alte Mix-Tülle gegen eine neue wechseln.

Tipp: Gut vorbereiten. Erst alle Löcher bohren und reinigen. Probieren Sie, ob die Gewinde­stangen passen, bevor die Kartuschen­presse zum Einsatz kommt.