Die praktische Check­liste bieten wir an dieser Stelle nicht mehr an. Sie finden Sie nun bei unserem individuellen Vergleich von Hausratversicherungen . Das Dokument ist kostenlos.

Wenn Ihr Eigentum beschädigt ist

Die Hausrat­versicherung springt ein, wenn Ihr bewegliches Eigentum durch Brand, Einbruch­diebstahl, Raub, Blitz, Sturm oder Leitungs­wasser zerstört oder beschädigt wurde. Die Check­liste hilft Ihnen, den Versicherungs­schutz im Hinblick auf folgende Punkte zu prüfen.

Tatsäch­licher Wert des Hausrats

Umfang des Schutzes

Über­spannungs­schäden

Glasbruch­versicherung

Wert­sachen

Fahr­räder

Wechsel des Versicherers oder Neuabschluss

Die Versicherungs­experten der Stiftung Warentest erklären anhand von konkreten Beispielen, was bei Schäden durch Brand, Blitz­schlag & Co versichert ist – und was nicht. Unsere Wert­ermitt­lungs­liste ist systematisch nach Räumen gegliedert und soll Ihnen den beim Rund­gang durch die Wohnung helfen, möglichst nichts zu über­sehen.