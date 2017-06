Alle wichtigen Infos und Test­ergeb­nisse finden Sie in unserem Test Arbeitsunfähigkeit: So sichern Sie Ihr Arbeitseinkommen ab

Das bietet die Check­liste

Die PDF-Check­liste, die Sie zum Download erhalten, enthält verständliche Erläuterungen und ist ausfüll­bar. Sie müssen sie also nicht zwingend ausdrucken, sondern können sie auch am Computer bearbeiten, zum Beispiel per Laptop im Gespräch mit Ihrem Versicherungs­berater.

Tipp: Umfassende Informationen und Tests rund um die Berufs­unfähigkeits­versicherung bietet das Themenpaket Berufsunfähigkeit. Die Check­liste ist in diesem Paket ebenso enthalten wie unser aktueller Test von Berufsunfähigkeitsversicherungen, der Ihnen hilft, den für Sie richtigen Vertrag zu finden.