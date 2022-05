Günstig am See anstatt am Meer

Sparen kann eine Camperfamilie im Saar­land (32,29 Euro). Der Baumwipfelpfad an der Saarschleife ist beliebtes Ausflugs­ziel für Camping­begeisterte. Sachsen Anhalt (33,21 Euro) lockt mit wandern im Harz und anschließendem Besuch im Schloss-Wernigerode. Auch Hessen und Thüringen sind mit gut 34 Euro noch unter den güns­tigen Campingzielen. Anstatt am Meer bietet sich in den güns­tigen Bundes­ländern ein Urlaub am Badesee an.