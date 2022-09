CO2-Steuer Einfach erklärt

Seit 2021 gibt es in Deutsch­land den CO 2 -Preis. Dabei handelt es sich um eine Steuer. Sie wird auf Brenn­stoffe fällig, die zum Heizen oder für den Verkehr genutzt werden und bei deren Verbrennung klima­schädliches Kohlen­stoff­dioxid (CO 2 ) entsteht. Dazu gehören zum Beispiel Benzin, Diesel, Gas oder Heizöl. Durch die Steuer werden die Brenn­stoffe teurer. Das soll einen Anreiz schaffen, den Verbrauch zu verringern oder auf weniger klima­schädliche Brenn­stoffe zu wechseln. Für Verbraucher bedeutet der CO 2 -Preis höhere Sprit- und Heiz­kosten.

Egal, ob Benzin, Diesel oder Gas – an der Tank­stelle zahlen Sie auf alle Kraft­stoffe den CO 2 -Preis. Fällig ist die Abgabe zudem für alle, die mit Heizöl, Erd- oder Flüssiggas heizen. Gleiches gilt bei Fern­wärme, wenn diese mit Gas oder Öl erzeugt wird. Auf Kohle zum Heizen fällt der CO 2 -Preis ab 2023 an. Ab dann ist die Abgabe auch für Biogas fällig. Ausgenommen ist Biogas, das bestimmte Nach­haltig­keits­bedingungen erfüllt. Komplett steuerfrei ist das Heizen mit Holz­pellets, Hack­schnitzeln, Holz­kohle oder Torf. Wer eine Wärmepumpe nutzt, muss ebenfalls nicht zahlen.

Preis­entwick­lung. Bis 2025 steigt der CO 2 -Preis schritt­weise auf 55 Euro pro Tonne an. Wie hoch der Bepreisung­anstieg für verschiedene Brenn­stoffe genau ist, sehen Sie in unserer Grafik .

CO2-Steuer 2022. Pro Tonne beträgt der CO 2 -Preis aktuell 30 Euro. Inklusive 19 Prozent Mehr­wert­steuer zahlen Verbraucher für den Liter Super­benzin momentan also 8,6 Cent mehr.

Die Höhe der CO 2 -Steuer hängt davon ab, wie viel CO 2 bei der Verbrennung des jeweiligen Stoffes entsteht. Bei einem Liter Super­benzin sind das zum Beispiel 2,4 Kilogramm.

Um den CO 2 -Ausstoß nach und nach zu senken, sollen in Zukunft zudem Jahr für Jahr weniger Emissions­zertifikate heraus­gegeben werden. Ziel: Durch das geringere Angebot soll sich der CO 2 -Preis erhöhen. Und so mehr Anreiz entstehen, auf klimafreundlichere Technologien zu wechseln, um dem CO 2 -Preis zu entgehen.

Ab 2026 sollen die Emissions­zertifikate nicht mehr zu einem festen Preis heraus­gegeben, sondern versteigert werden. Für 2026 soll dabei noch ein Preiskorridor von 55 bis 65 Euro pro Tonne gelten. Danach bestimmt sich der CO 2 -Preis dann voll­kommen frei am Markt – also nach Angebot und Nach­frage.

Mieter zahlen aktuell auf Ihre Heiz­kosten den vollen CO 2 -Preis. Die neue Regierung will das jedoch ändern: Je nachdem, wie klimafreundlich ein Gebäude ist, muss der Vermieter einen Teil des CO 2 -Preises über­nehmen. So soll für Vermieter ein Anreiz entstehen, ihr Gebäude zu sanieren und etwa eine bessere Wärmedämmung zu schaffen. Das senkt den Verbrauch, damit den CO 2 -Ausstoß – und letzt­lich auch die Kosten der Mieter.

Die Einnahmen durch den CO 2 -Preis fließen nicht in den normalen Bundes­haushalt, sondern in einen Energie- und Klimafonds. Daraus sollen Klima­schutz­projekte gefördert werden. Außerdem sollen die Bürger bei steigenden Energiepreisen mit Geld aus dem Fonds entlastet werden.

Das funk­tioniert zum Beispiel so: Befüllt ein Groß­händler einen Tank­wagen mit Heizöl, muss er vorher Emissions­zertifikate erwerben. Der Preis der Zertifikate richtet sich nach der Menge CO 2 , die bei der Verbrennung des Heiz­öls entsteht. Die Kosten trägt der Groß­händler aber nicht selbst. Er stellt sie dem Zwischenhändler in Rechnung. Dieser gibt sie wiederum an den Verbraucher weiter.

Den CO 2 -Preis finden Verbraucher nicht als eigenen Posten auf Ihrer Heiz­kosten­abrechnung oder auf der Quittung von der Tank­stelle. Denn er wird bereits erhoben, wenn der Brenn­stoff in den freien Waren­verkehr und nach Deutsch­land kommt.

Strom schon lange mit CO 2 -Preis

Die Strom­preise sind von dem 2021 einge­führten CO 2 -Preis in Deutsch­land nicht betroffen. Denn die Strom­produktion in Kohle- oder Gaskraft­werken ist schon seit 2005 Teil des EU-Emissions­handels. Dieser funk­tioniert ähnlich wie der deutsche CO 2 -Preis. Die Kraft­werks­betreiber müssen für jede Tonne CO 2 Emissions­zertifikate erwerben. Auch sie geben die Kosten an den Endverbraucher weiter.