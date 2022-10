Fliegen ist verheerend fürs Klima. Mit CO 2 -Kompensation lässt sich der Schaden zumindest teil­weise ausgleichen. Wir haben geprüft, wie gut Atmosfair & Co das hinbe­kommen.

CO 2 trägt wesentlich zum Klimawandel bei, weil es verhindert, dass Wärme ins Welt­all entweicht. Darum entstand die Idee, einen Ausgleich zu schaffen: Wer beispiels­weise mit einem Flug zum Klimawandel beiträgt, kann den Schaden begrenzen, indem er einen kleinen Aufschlag an Organisationen wie Atmosfair, Klima-Kollekte, Primaklima und Myclimate zahlt. Mit dem Geld werden etwa Auffors­tungs­projekte im Regen­wald oder der Einsatz von Solar­lampen in Entwick­lungs­ländern finanziert. CO 2 -Kompensation heißt, dass an anderer Stelle konkret dieselbe Menge CO 2 einge­spart wird, die der Kunde – etwa indem er ein Flugzeug nutzt – verbraucht. Der Vergleich der Stiftung Warentest zeigt: Das gelingt den vier genannten Anbietern unterschiedlich gut.

CO 2 -Kompensation: Warum sich unser Vergleich für Sie lohnt Test­ergeb­nisse. Wir haben vier Organisationen untersucht, über die Verbraucher (selbst­ver­ursachte) Treib­hausgase kompensieren können. Wir wollten wissen, wo das Kundengeld landet – und wer es am besten hinbe­kommt, den Ausstoß tatsäch­lich auszugleichen. Die Noten für die CO2-Kompensation reichen von Sehr gut bis Ausreichend.

Wir haben vier Organisationen untersucht, über die Verbraucher (selbst­ver­ursachte) Treib­hausgase kompensieren können. Wir wollten wissen, wo das Kundengeld landet – und wer es am besten hinbe­kommt, den Ausstoß tatsäch­lich auszugleichen. Die Noten für die CO2-Kompensation reichen von Sehr gut bis Ausreichend. Air­line-Check. Auch bei Fluggesell­schaften sowie bei Flixbus können Kundinnen und Kunden direkt ihren CO 2 -Ausstoß für Flug oder Fahrt kompensieren. Wir haben geschaut, ob die Anbieter dabei richtig rechnen und sagen, wie gut das jeweilige Kompensations­angebot ist.

Auch bei Fluggesell­schaften sowie bei Flixbus können Kundinnen und Kunden direkt ihren CO -Ausstoß für Flug oder Fahrt kompensieren. Wir haben geschaut, ob die Anbieter dabei richtig rechnen und sagen, wie gut das jeweilige Kompensations­angebot ist. Hintergrund und Tipps. Wir erklären, wie der ökologische „Fußabdruck“ erhoben wird, wie Sie Ihren persönlichen CO 2 -Ausstoß ausrechnen − und welchen Weg Ihr Geld nimmt, wenn Sie es einem der von uns getesteten Anbieter über­weisen.

Wir erklären, wie der ökologische „Fußabdruck" erhoben wird, wie Sie Ihren persönlichen CO -Ausstoß ausrechnen − und welchen Weg Ihr Geld nimmt, wenn Sie es einem der von uns getesteten Anbieter über­weisen.

Flug kompensieren: Welche Projekte unterstützen die Anbieter? Drei der vier Kompensations­anbieter im Test – Atmosfair, Klima-Kollekte und Myclimate Deutsch­land – unterstützen über­wiegend Klima­projekte im Bereich erneuer­bare Energien oder zur Steigerung der Energieeffizienz in Entwick­lungs­ländern. Beispiele sind: effiziente Öfen

Biogas­anlagen

Solar­lampen Eine Ausnahme ist Primaklima. Diese Organisation unterstützt ausschließ­lich Projekte mit Wald, wie etwa Auffors­tungen.

Wie gut klappt der CO 2 -Ausgleich Wir wollten wissen, was die Anbieter konkret für den Klima­schutz tun und wie sie über ihr Handeln Rechenschaft ablegen. Dazu haben wir die Zertifikate über Treib­hausgas­einsparungen gesichtet (Qualität der Kompensation) und bewertet, ob der Anbieter seine Finanzen offenlegt (Trans­parenz). Wir haben ermittelt, ob eine externe Rechnungs­prüfung erfolgt und ob es klare Regeln zur Projekt­förderung gibt (Leitung und Kontrolle). Zudem haben wir bewertet, wie konsequent auf das Prinzip „Vermeiden vor Vermindern vor Kompensieren“ auf der Home­page hingewiesen wird (siehe auch So haben wir getestet).

Kann Atmosfair seinen Testsieg wieder­holen? Bereits 2018 haben wir sechs Organisationen getestet, die eine CO 2 -Kompensation anbieten. Zwei der Anbieter, Arktik und Klimamanu­faktur, sind nicht mehr dabei. Die vier verbliebenen Organisationen, darunter der damalige Testsieger Atmosfair, wenden sich mit ihren Kompensations­angeboten an Privatkunden. Diese vier haben wir erneut unter die Lupe genommen. Entscheidend für das Test­urteil war vor allem die Qualität der Kompensation. Um sie messen zu können, haben wir unter anderem die Zertifikate bewertet, mit denen den Projekten die CO 2 -Einsparung bescheinigt wird. Die besten Zertifikate stellen sicher, dass Projekte nicht nur dem Klima, sondern auch den Menschen nützen. Tipp: Wie Sie Ihren ökologischen Fußabdruck verringern können, zeigt unser Special Nachhaltiger Tourismus. Und wie Sie sich umwelt­gerechter ernähren, verraten wir im Special Klimafreundlich essen.

Wohin fließt das Geld der Anbieter? Weil es nicht ihr eigenes Geld ist, mit dem die Anbieter von CO 2 -Kompensation arbeiten, sondern das der Verbrauche­rinnen und Verbraucher, stellen wir hohe Anforderungen an die Trans­parenz. Wer freiwil­lig mehr für seinen Flug zahlt, soll wissen, wohin sein Geld fließt. Ebenfalls in unser Gesamt­urteil einge­flossen ist, wie professionell die Anbieter sich organisiert haben. So sollten sie verhindern, dass Geld veruntreut werden könnte, etwa durch ein konsequent angewandtes Vier-Augen-Prinzip oder externe Wirt­schafts­prüfung.