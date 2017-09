Das Programm CCleaner putzt schon in der beliebten kostenlosen Version insbesondere Wind­ows-Systeme gründlich, ohne durch Über­eifer Probleme zu verursachen. Es entfernt unbe­nutzte und temporäre Dateien, löscht den Browser-Cache und bereinigt die Wind­ows-Registrierungs­daten­bank. Weitere Tools etwa zum Löschen der Liste zuletzt verwendeter Dateien und zum sicheren Löschen freier Fest­platten­bereiche sichern die Privatsphäre der Nutzer. Soweit, so schön. Doch Hacker haben der Erfolgs­geschichte nun ein vorläufiges Ende gesetzt.

Schad­programm einge­schmuggelt

Jetzt wurde bekannt, dass seit dem 15. August ein Schad­programm in den Installations­dateien CCleaner und CCleaner Cloud steckt. Über dessen Natur ist noch nichts Näheres bekannt. Wir bleiben am Ball. Das war passiert: Nach bisherigen Erkennt­nissen wurde die Webseite des Anbieters Piriform so verändert, dass das Schad­programm über mehrere Wochen während des Downloads hinzugefügt wurde. Es infizierte in dieser Zeit die Rechner von 2,3 Millionen Nutzer der 32Bit-Version für das Betriebs­system Wind­ows. Betroffene sind die Versionen 5.33.6162 CCleaner und 1.07.3191 CCleaner Cloud.

Tipp: Ob Ihr Rechner mit der 32Bit-Version oder der 64Bit-Version von Wind­ows läuft, erfahren Sie in den „Basis­informationen über den Computer“. Die rufen Sie über Start | Systemsteuerung | System auf.