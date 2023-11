Zum Backen, zum Kochen, aufs Brot: Butter ist ein Allrounder und wegen ihres unver­gleichlichen Geschmacks für ihre Fans unersetzlich. In unserem Test läuft es für die Butter oft wie geschmiert − die meisten getesteten können wir empfehlen. Doch es gibt auch Produkte, die enttäuschen. Die größten Unterschiede zeigten sich in der Verkostung und in Sachen Streich­fähig­keit, Keime und Schad­stoffe.

Warum sich der Butter-Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Von Gut bis Ausreichend reichen die Qualitäts­urteile für 30 Produkte im Butter-Test der Stiftung Warentest. Vertreten sind bekannte Marken wie Weihen­stephan, Kerry­gold, Land­liebe oder Meggle sowie Bio-Anbieter wie Gläserne Molkerei und Eigenmarken des Handels. Preise pro Kilogramm: 5,55 Euro bis 14,75 Euro. Die beste Butter für Sie Für jede Butter­vorliebe – mild­gesäuert, Süßrahm oder Sauerrahm – bietet unser Test gute Produkte. In der Tabelle können Sie die getesteten Produkte filtern, etwa nach dem Preis oder der Streich­fähig­keit. Sie können sich auch nur die Bio-Butter anzeigen lassen. Kauf­beratung Wir erklären, was die verschiedenen Butter­typen unterscheidet, wofür sich welche Buttersorte eignet und warum sich Einfrieren lohnt. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus test 12/23 zum Download.

Im Test: Mild­gesäuerte Butter, aus Süßrahm oder Sauerrahm Wer Butter kauft, hat reichlich Auswahl im Kühl­regal. Für unseren großen Butter-Test haben wir neben der meist verkauften Sorte mildgesäuerte Butter auch Süßrahmbutter und Sauerrahmbutter ausgewählt. Im Test vertreten sind auch Bio-Produkte, darunter eine aus Heumilch, sowie Produkte aus Weidemilch wie irische Butter. Tipp: Schon vor dem Frei­schalten des Tests können sie alle Butter-Marken und -Produkte sehen, die wir geprüft haben.

Von Frische, Keimen und Streich­fähig­keit Butter ist ein Natur­produkt mit einem unnach­ahmlichen Geschmack. Zwei Produkte machen aber wenig Appetit. Darunter ist eine Bio-Butter, die leicht alt riecht und alt schmeckt, und eine irische Butter. Sie riecht und schmeckt deutlich käsig und schmeckt ranzig. Dazu passt ihr erhöhter Gehalt an Hefen und Schimmelpilzen. Fünf andere Produkte zeichnet dagegen Frische aus. Am Ende reichen die Noten im sensorischen Urteil von Sehr gut bis Ausreichend. Auch in der Streich­fähig­keit gehen die Noten so weit auseinander.

5 der 30 Produkte im Test riechen und schme­cken frisch. Und das, obwohl wir Butter erst am Ende der Mindest­halt­barkeit verkosten. Sara Waldau, Redak­teurin im Team Ernährung

Eine Butter ist im Test stark mit Mineralöl belastet Wir haben in unserer Unter­suchung auch auf Schad­stoffe geprüft – und wurden fündig. In jedem Stück Butter wiesen wir gesättigte Mineral­ölkohlen­wasser­stoffe, kurz Mosh, und Mosh-ähnliche Kohlen­wasser­stoffe nach. Den Mosh-Orientierungs­wert über­schreitet aber nur eine Butter im Test. Auch auf PFAS haben wir getestet. Diese Chemikalien sind sehr lang­lebig und reichern sich in der Umwelt an.