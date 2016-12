Sichere Papiere fürs Depot

Dieser Test enthält die Konditionen für 45 börsennotierte Bundes­wert­papiere sowie den Jumbo-Pfand­briefen, deren Rest­lauf­zeit mindestens zwei Jahre beträgt. Hinzu kommen 40 Unter­nehmens­anleihen mit einer über­durch­schnitt­lichen Benotung von Rating­agenturen. Die Konditionen werden wöchentlich jeweils am Donners­tag aktualisiert. Für den sicheren Teil des Wert­papierdepots empfiehlt Finanztest Bundes­anleihen und Jumbo-Pfand­briefe. Sie ergänzen Spar­anlagen von Banken, weil sie auf andere Sicherungs­systeme zurück­greifen. Ihre Renditen sind im Moment allerdings sehr gering. Eine höhere Verzinsung bieten Unter­nehmens­anleihen, ihr Renditeplus ist im Vergleich zu Bundes­wert­papieren in den vergangenen Jahren jedoch zusammen­geschmolzen. Alle in den Test aufgenom­menen Bundes­wert­papiere und Jumbo-Pfand­briefe haben eine Rest­lauf­zeit von mindestens zwei Jahren. Bei kürzeren Lauf­zeiten werden die Renditen durch die Kauf­kosten unver­hält­nismäßig stark geschmälert.