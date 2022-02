Späte Steuer­fest­setzung kostet extra: Das Finanz­amt schlägt bislang auf Steuer­nach­zahlungen sechs Prozent Zinsen pro Jahr auf, wenn der Bescheid mehr als 15 Monate nach der Steuerent­stehung ergeht. Das verärgerte viele Steuerzah­lerinnen und Steuerzahler. Nun gab das Bundes­verfassungs­gericht ihnen Recht (Az. 1 BvR 2237/14 und Az. 1 BvR 2422/17). Die Höhe des Zins­satzes sei schon realitäts­fern und deshalb verfassungs­widrig. Der Gesetz­geber ist in der Pflicht, die Höhe des Zins­satzes bis Ende Juli 2022 neu zu bestimmen. Dann müssen die Finanz­ämter alle offenen Steuer­bescheide korrigieren, die Verzinsungs­zeiträume ab dem Jahr 2019 betreffen.

Teuer wird es erst nach 15 Monaten

Die Zinsen erheben Finanz­ämter bei der Fest­setzung von Einkommensteuer, Körper­schaft­steuer, Vermögen­steuer, Umsatz­steuer und Gewerbe­steuer. Für jeden Kalendermonat fallen dann 0,5 Prozent zusätzlich an, aufs Jahr gerechnet 6 Prozent. Der Zins­lauf beginnt allerdings nicht mit Ablauf des Kalender­jahres, in dem die Steuer entstanden ist, sondern erst nach einer zins­freien Karenz­zeit von 15 Monaten. Normaler­weise wird es also dann teuer, wenn der Steuer­bescheid mehr als 15 Monate nach dem Steuer­jahr verschickt wird.