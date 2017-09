Elektromobilität. Im Jahr 2030 sollen nur noch abgasfreie Autos in Deutsch­land zugelassen werden - so steht es bei den Grünen und der Linken. Die Union setzt sich für einen Ausbau der Tank- und Lade­stationen ein: Insgesamt 50 000 neue sollen entstehen.

Kinder­geld. Derzeit gibt es 192 Euro im Monat für das erste und zweite Kind, 198 für das dritte und ab dem vierten Kind 223 Euro. Die Union möchte die Sätze um 25 Euro pro Kind erhöhen. Die Linke will 328 Euro pro Kind. Die SPD plant ein einkommens­abhängiges Kinder­geld. Nach Plänen der Grünen erhalten Eltern mit geringem Einkommen neben dem Familien­budget (siehe oben) einen Kinder­geldbonus. Die FDP will für Kinder einen eigen­ständigen Rechts­anspruch auf die bisher den Eltern zustehenden kindesbezogenen Leistungen und plant ein „Kinder­geld 2.0“: Darin werden alle sozialen Leistungen für Kinder zu einem Paket zusammengefasst und von einer zentralen Stelle ausbezahlt.

Grüne, Linke und AfD möchten wie die SPD das Ehegatten­splitting abschaffen, die FDP hält daran fest. Die Linke will statt­dessen „familien­freundliche Steuermodelle“, ohne sie zu konkretisieren. Die AfD will ein Familien­splitting, welches das Familien­einkommen vor Versteuerung auf die Mitglieder einer Familie rechnerisch verteilt.

Die CDU will den Kinder­frei­betrag von 7 356 Euro im Jahr an den Erwachsenen­betrag (8 820 Euro) angleichen. Einkommen in dieser Höhe bleibt steuerfrei. Die FDP will Kinder­frei­beträge anheben und Betreuungs­kosten bis zum Höchst­betrag voll absetz­bar machen.

Baukinder­geld. Die CDU will Familien beim Kauf oder Bau einer selbst genutzten Immobilie zehn Jahre lang mit 1 200 Euro pro Kind und Jahr unterstützen. Die SPD nennt ihren geplanten Zuschuss Familien­baugeld, beziffert die Höhe aber nicht in ihrem Programm. Gefördert werden sollen Familien mit nied­rigen und mitt­leren Einkommen.

Pflege. Die SPD will pflegenden Angehörigen während der sechs­monatigen Pflege­zeit drei Monate Lohn­ersatz­leistungen zahlen. Die Berechnung soll ähnlich wie beim Elterngeld sein. Die Linke fordert eine Pflegevoll­versicherung, die alle Kosten über­nimmt, während die CDU das Schon­vermögen für den Eltern­unterhalt anheben will. Erst ab 100 000 Euro Einkommen sollen Kinder für pflegebedürftige Eltern aufkommen müssen.

Rente

Mindest­rente. Die Linke plant eine Mindest­rente von 1 050 Euro im Monat. Die SPD will für Rentner, die lange gearbeitet haben, eine „Solidarrente“ in Höhe von 10 Prozent über der Grund­sicherung einführen. Die Grünen nennen ein ähnliches Konzept „Garan­tierente“. Die AfD will, dass Renten­ansprüche teil­weise nicht auf die Grundsicherung im Alter ange­rechnet werden, um diese zu erhöhen.

Renten­alter. Das reguläre Eintritts­alter für die Rente steigt aktuell für Jahr­gänge ab 1964 auf 67 Jahre. CDU, SPD und Grüne wollen es dabei belassen. Die Grünen planen für Bürger ab 60 flexible Modelle mit Teil­zeit­anspruch. Die FDP will, dass Arbeitnehmer ab 60 den Zeit­punkt ihres Renten­eintritts selbst wählen können – bei entsprechenden Abschlägen. Die Linken planen, zu einer Rente mit 65 zurück­zukehren. Wer 40 Jahre gearbeitet hat, bekommt schon mit 60 die volle Rente.

Renten­niveau. Die Stan­dard­rente nach 45 Jahren Durch­schnitts­verdienst beträgt zurzeit knapp 1 200 Euro nach Abzug von Kranken- und Pflege­versicherungs­beiträgen, aber vor Steuern. Das entspricht 48 Prozent des durch­schnitt­lichen Gehalts bei gleicher Berechnung. Nach bisheriger Planung soll das Renten­niveau bis 2030 unter 45 Prozent sinken, der Beitrags­satz zur Renten­versicherung von 18,7 Prozent auf 21,8 Prozent steigen. Die CDU hält daran fest. Die FDP will die Renten neu berechnen: Grund­lage soll die durch­schnitt­liche Lebens­erwartung der jeweiligen Generation sein. Die SPD möchte das Renten­niveau bei 48 Prozent stabilisieren, den Rentenbeitrag auf maximal 22 Prozent begrenzen und mehr Steuern ins Renten­system leiten. Die Linke will das Niveau auf 53 Prozent anheben, dazu will sie die Beiträge erhöhen.

Renten­versicherung. Die SPD will Selbst­ständige einbeziehen, die nicht über ein Versorgungs­werk abge­sichert sind. So soll die gesetzliche Renten­versicherung zu einer „Erwerbs­tätigen­versicherung“ ausgebaut werden. Die Idee der Grünen: In einer „Bürger*innen­versicherung“ haben nicht anderweitig abge­sicherte Selbst­ständige und Minijobber die Möglich­keit zur gesetzlichen Renten­versicherung. Die Linke plant ein ähnliches Modell für alle Erwerbs­tätigen. Außerdem will sie, dass lang­fristig die Beitrags­bemessungs­grenze wegfällt, die die Rentenbeiträge und -ansprüche von Gutverdienern deckelt.

Lesetipp: Jeder muss seine Alters­vorsorge planen – bloß wie? Wie hilf­reich Banken, Versicherungen und gesetzliche Renten­versicherung dabei sind, zeigt unser Praxistest Rentenberatung.