Bügelbretter im Test Gute Bretter wackeln nicht

Vorgabe: Bügelbrett wackelt, rutscht oder kippt nicht

Für den Test stellten sich vier unterschiedlich große Personen − sie waren zwischen 1,65 und 1,90 Meter groß − an die Bretter, passten die Höhe individuell an und bewerteten, wie bequem es sich bügeln ließ. Dabei mussten die Bretter unter anderem zeigen, dass sie nicht so leicht wackeln, rutschen oder gar umkippen können.

Original-Testbericht Bügelbretter dTest (in tsche­chischer Sprache, kosten­pflichtig)