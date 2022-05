Tipp: Wollen Sie wissen, wie zusätzliche Ausgaben Ihr zu versteuerndes Jahres­einkommen senken und welche Steuerersparnis das im Jahr bringt, nutzen Sie dafür unseren Steuersparrechner . Wert­volle Steu­erspartipps und Anleitungen zum Ausfüllen der Steuererklärung finden Sie in unserem Finanztest-Spezial Steuern .

Der neue Job verspricht ein gutes Gehalt. Der Chef stellt eine Gehalts­erhöhung oder eine Bonuszahlung in Aussicht? Doch wie viel Geld bleibt netto davon tatsäch­lich übrig? Mit unserem Brutto-Netto-Rechner (siehe unten) lässt sich ganz einfach die Mehr­belastung durch Steuern und Sozial­abgaben für zusätzliches Einkommen ablesen.

Brutto-Netto-Rechner – welches Netto nach Abgaben optimal ist

Welches Netto­gehalt für Sie nach Abgaben optimal ist, berechnen Sie mit unserem Gehalts­rechner. Wählen Sie einfach, ob Sie das Netto­gehalt für den Monat oder das Jahr berechnen wollen. Tragen Sie Ihren Brutto­lohn ein, wählen Sie Steuerklasse, Bundes­land und Krankenkasse. Falls Sie Kinder haben, geben Sie mögliche Kinder­frei­beträge an. Geben Sie zusätzliche Frei­beträge an. Wenn Sie außerdem Einkünfte aus einem Zweitjob mit Lohn­steuerklasse VI haben, geben Sie den Verdienst als Hinzurechnungs­betrag an.