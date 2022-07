Hand­lich, würzig, mit Biss: Für viele Menschen in Deutsch­land gehört die Bratwurst zum Grillen dazu. Der Klassiker mit Fleisch hat inzwischen Konkurrenz auf dem Rost bekommen – die Veggie-Bratwurst. Ihre Haupt­zutaten sind zum Beispiel Tofu, Weizen oder Hühnerei. Die Stiftung Warentest hat Produkte aus beiden Gruppen geprüft. Unser Bratwurst-Test zeigt, welche Würste Sie getrost auf den Grill legen können – und ob Veggie-Wurst mit klassischen Bratwürsten mithält.

Egal ob Sie Veganer, Vegetarier, Flexitarier oder Fleisch­fan sind: Lesen Sie unseren Test und Sie erfahren, welche Produkte besonders gut schme­cken! Sowohl in der Gruppe der Fleisch­haltigen als auch unter den Fleisch­losen gibt es empfehlens­werte und weniger über­zeugende Produkte. Zu den guten Produkten gehören jeweils auch preis­werte. Die Preisspanne reichte von 74 Cent bis 2 Euro pro 100 Gramm (Würste mit Fleisch) beziehungs­weise 1,04 bis 1,78 Euro (fleisch­los).

Von Nürn­berger über Thüringer bis Wurst mit Soja oder Erbse

Für viele Menschen dürfte der Test ein passendes Würst­chen zum Grillen oder Braten bieten. Fleisch­fans können zwischen Nürn­bergern, Thüringern, einer Fränkischen sowie mehreren Rost­bratwürsten ohne besondere Herkunfts­angabe wählen. Auch Veganer, Vegetarier und Flexitarier haben die Wahl, weil die Veggie-Würste vielfältig zusammengesetzt sind: Sie basieren etwa auf Erbse, Soja, Tofu, Weizen, Seitan oder Hühnerei.

