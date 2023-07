Urlaub. Viele Touristen haben wegen Wald­bränden gerade Sorge wegen ihrer geplanten oder schon begonnenen Ferien in Griechen­land. © Getty Images / Westend61 / Werner Dieterich

Die starken Wald­brände in Griechen­land und auf den grie­chischen Inseln verunsichern sowohl Urlauber vor Ort als auch Touristen, deren Reisen in das beliebte Urlaubs­ziel noch bevor­stehen. In der aktuellen Lage sollten Urlauber, die noch nicht losgefahren sind, vor allem Ruhe bewahren und sich gut über die Lage vor Ort informieren, etwa auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Dort sind bereits aktuelle Reisehinweise veröffent­licht.

Reisewarnung gibt Urlaubern mehr Rechte Reisehin­weise sind noch keine Reisewarnung. Nur bei einer offiziellen Reisewarnung lassen Reise­ver­anstalter Kunden einer Pauschalreise meist kostenlos stornieren oder umbuchen. Reisewarnungen werden nur ausgesprochen, wenn eine akute Gefahr für Leib und Leben – auch für Urlauber – droht, etwa bei einem starken Erdbeben im Reise­land. Das bedeutet: Wer jetzt seine Reise nach Griechen­land kostenlos abblasen möchte, ist auf die Kulanz des Reiseanbieters angewiesen. Die derzeitige Situation recht­fertigt noch kein kostenloses Umbuchen oder Stornieren von gebuchten Urlaubs­reisen in das Land. Es gelten die üblichen Stornobedingungen und Storno­gebühren. Nur wenn ein Urlauber beweisen kann, dass er persönlich erheblich gefährdet ist, kommt eine kostenlose Stornierung infrage.