Vor dem Probeschlafen kommt der Körperscan

Haut­eng schmiegt sich der glänzend grüne Anzug an Carl-Friedrich Theill. Der Rentner und frühere test-Redak­teur steht vor einer schwarzen Wand, dreht und wendet sich. Währenddessen erfasst ein Mess­gerät seine Körperkonturen: Schulterbreite, Taille, Becken. Theill interes­siert sich für ein nach Maß angepasstes Boxspringbett der Firma Kreamat. Gut zwei Dutzend Bettenhändler in Deutsch­land bieten den dafür nötigen Körperscan an. Das Geschäft, in das sich Theill begeben hat, verkauft haupt­sächlich hoch­preisige Betten – von aufgestapelten Matratzen wie beim Discounter keine Spur.