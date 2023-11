Bondora Privatkredite mit Risiken

Aufmerk­sam geworden sind wir auf den Anbieter durch den Hinweis eines Finanztest-Lesers. Bondora ist ein Unternehmen mit Sitz in Tallin und nennt sich selbst „Markt­führer für P2P-Kredite“. „P2P“ steht für „Peer-to-Peer“, also Kredite zwischen Privatpersonen – sprich: ohne eine Bank, bei der Einlagen geschützt wären. Bondora tritt als Vermittler auf. Die estnische Finanz­aufsicht Finantsinspektsioon bemängelte im Sommer 2023 die Kriterien, nach denen Bondora A. S. die Bonität der Kreditnehmer geprüft habe. Finantsinspektsioon forderte Bondora auf, diese Mängel zu beseitigen. Dies sei auch erfüllt worden, teilte der Anbieter Finanztest mit.

Bondora preist seine Angebote auch in deutscher Sprache an und wies auf seiner Webseite für das vierte Quartal 2022 insgesamt 240 754 deutsche Anleger aus. Wie viele Kunden aus Deutsch­land aktuell investieren, teilte die Firma nicht mit. Wir fragten die Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leistungs­aufsicht (Bafin), ob Bondora eine Zulassung brauche. Die Bafin beant­wortete die Frage zunächst nicht.

Schwarm­finanzierung

Auf Nach­frage hieß es später, Bondora.com – von Bondora Capital O. Ü. betrieben – vermittle nur Kredite und schließe „keine Darlehens­verträge ab“. Dies falle in den Bereich der Schwarm­finanzierung. Für die sei die Finanz­aufsicht des Herkunfts­lands zuständig. Die – erlaub­nispflichtigen – Darlehens­verträge vermittele eine andere Firma der Gruppe: Bondora A.S. Diese biete das Produkt nicht auf dem deutschen Markt an.