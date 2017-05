Skull­candy mischt den Markt auf

Eine Besonderheit ist das US-amerikanische Unternehmen Skull­candy, das noch keine 15 Jahre am Markt ist. Anders als Traditions­firmen wie Senn­heiser, Bose oder Philips verkaufen die Amerikaner ihre Kopf­hörer nicht nur im Fach­handel, sondern auch in Mode­geschäften. Doch trotz des ungewöhnlichen Vertriebs­wegs richtet sich die Marke nicht nur an hippe Discogänger. Geprüft haben wir das Modell Grind Wireless. Was es taugt, verrät der Testbe­richt. Beats by Dr. Dre ist dagegen eher etwas für Hipster. Die inzwischen zu Apple gehörende Kultmarke bedient Musikfans, die es etwas wuchtiger mögen.