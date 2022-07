Blitzer-App Ist die Warnung vor Radarfallen legal?

75 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flens­burg

Warnt das Radio vor Radarfallen, ist das recht­lich okay. Lässt sich der Auto­fahrer hingegen von einem Programm auf seinem Handy – einer Blitzer-App – warnen, ist das verboten. Besonders logisch und konsequent ist das nicht. Aber so ist die Rechts­lage. Paragraf 23 Absatz 1c der Straßenverkehrsordnung verbietet es Auto­fahrern, während der Fahrt eine Blitzer-App zu benutzen. Die Ober­landes­gerichte Rostock (Az. 21 Ss Owi 38/17 [Z]) und Celle (Az. 2 Ss (OWi) 313/15) haben das bestätigt. Ahndet die Polizei einen solchen Verstoß, bekommt der Auto­fahrer ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro sowie einen Punkt in Flens­burg. Die Straf­androhung scheint allerdings nicht viele Auto­fahrer zu beein­drucken. Bei einer repräsentative Umfrage im Sommer 2022 gaben 49 Prozent der befragten Auto- und Motor­radfahrer an, eine Blitzer-App auf dem Handy oder ein Navigations­gerät mit Blitzer-Warn­funk­tion zu nutzen (Umfrage des Digitalverbandes Bitkom).