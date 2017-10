Black Mask: Porentiefe Reinigung durch Kohle in Kosmetik?

Von Peeling bis Paste

Der Gedanke an Kohle lässt den letzten Grill­abend wieder aufleben. Wohl nur Wenige dachten dabei bisher an rußfarbene Gesichts­masken, den sogenannten Black Masks, an cremig schwarze Pasten oder silb­rig glänzendes Shampoo. Doch nun sind in Kosmetik-Blogs, auf Youtube oder Instagram über­all schwarz verschmierte Gesichter und Zähne zu sehen: Die Kosmetik­industrie hat so genannte Aktivkohle zur Trend­zutat in Kosmetika auserkoren. Sie soll Poren reinigen, fettige Haut mattieren und Zähne weißer machen. Ausgangs­stoffe für die meist puderförmige Aktivkohle können Holz­kohle, Bambus oder Kokosnuss­schalen sein. Ein chemischer Prozess verleiht ihnen eine poröse, schwamm­ähnliche Struktur. So kann die entstandene Aktivkohle andere Stoffe an sich binden.