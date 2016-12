Bitterschokolade im Test: Gute Tafeln, schlechte Tafeln

Bio-Schoko­laden vorn

Am besten bewertet wurde die „Zarte Bitter 70 %“ von Gepa mit Fairtrade- und Biosiegel. Knapp dahinter liegt die Alnatura-Bioschokolade „Feine Bitter“. Auch die Lindt-Tafeln „Excellence Mild 70 %“ und „Excellence 70 %“ über­zeugen. Diese vier Schoko­laden schnitten in der Verkostung gut ab, waren in den Schad­stoff­prüfungen unauffäl­lig – und sind auch bei uns erhältlich.