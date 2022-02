Nicht nur private Anleger interes­sieren sich für Bitcoins, auch die Finanz­industrie will sich den Hype nicht entgehen lassen. Hedgefonds investieren, US-Terminbörsen haben Futures auf die Internetwährung einge­führt, mit denen Spekulanten auf steigende und fallende Kurse setzen können. Banken geben Zertifikate heraus. Im Oktober 2021 sind in den USA die ersten ETF auf Bitcoin in den Handel gestartet.

So funk­tioniert der Bitcoin-ETF von ProShares Der Fonds von ProShares investiert nicht in Bitcoins, sondern in Futures, also Termin­geschäfte. Mit ihnen setzt man nicht auf den ­aktuellen, sondern auf den künftigen Preis von Bitcoin. Der Vorteil: Ein ETF ist ein reguliertes ­Finanz­produkt und daher sicherer als der Kauf von Bitcoin über unregulierte Platt­formen im Internet oder Wallets, digitale Geldbörsen, die etwa von ­Hackern leergeräumt werden können. Durch die Konstruktion mit Futures entwickelt sich der ETF allerdings nicht so wie der Bitcoin selbst. Wenn ein Future ausläuft, muss das Geld in den nächsten Future investiert werden. Dabei können sogenannte Roll­verluste entstehen. Bekannt ist das Verfahren von Rohstoff-ETF, die ebenfalls nicht in die Rohstoffe selbst, sondern in ­Futures investieren. Der Bloom­berg-Commodity Index zum Beispiel, der die Preis­entwick­lung von Rohstoffen nach­voll­zieht, hat seit dem Tief Ende März 2020 um 82 Prozent zugelegt. Der vergleich­bare Index auf die Futures ist nur um 61 Prozent gestiegen (Stand 31. Dezember 2021). In Deutsch­land ist der ETF nicht zum Handel zugelassen. Anleger können auf andere Finanz­produkte ausweichen.

Mit Zertifikaten auf Bitcoins wetten Eines der Papiere, mit dem Anleger auf Bitcoin­zuwächse spekulieren können, ist das Bitcoin-Zertifikat des schwe­dischen Emittenten XBT-Provider (Isin SE 000 752 533 2). Es kostet 2,5 Prozent pro Jahr. Hinzu kommt ein Spread – das ist der Unterschied zwischen An- und Verkaufs­kurs. Auch die Schweizer Bank Vontobel ist mit Zertifikaten am Start, mit denen Anleger an der Preis­entwick­lung des Bitcoin teilhaben können. Zwei davon (Isin DE 000 VL3 TBC 7 und DE 000 VL6 LBC 7) liefen Mitte September 2021 aus. Ein anderes Zertifikat (DE 000 VX1 BTC 7) in kleinerer Stückelung ist neu auf dem Markt, der Preis lag Mitte Januar 2022 bei rund 375 Euro. Der Vorteil von Zertifikaten: Es sind Wert­papiere, die jeder, der ein Depot hat, auf dem üblichen Weg kaufen kann – an der Börse. Der Nachteil: Zertifikate sind Schuld­verschreibungen und als solche bei einer Pleite des Heraus­gebers nicht geschützt. Auch die Art, wie die Zertifikate-Anbieter die Wert­entwick­lung der Kryptowährungen abbilden, kann sich unterscheiden. Den einen, offiziellen Bitcoin-Kurs gibt es nicht.

ETC funk­tionieren ähnlich wie Zertifikate Die britische Firma HANetf zum Beispiel bietet mit dem HANetf BTC etc Bitcoin exchange traded crypto (Isin DE 000 A27 Z30 4) ebenfalls ein Teilhabepapier auf den Bitcoin an: Anleger partizipieren an der Entwick­lung der Kryptowährung. Recht­lich handelt es sich dabei allerdings nicht um einen Fonds mit einem Sonder­vermögen. Ein ETC ist kein ETF, sondern eine Schuld­verschreibung mit ähnlicher Funk­tions­weise und Risiken wie Zertifikate. Nach Angaben des Anbieters ist das Papier zwecks Absicherung zu 100 Prozent mit Bitcoin hinterlegt. Die jähr­liche Gesamt­kostenquote (TER) liegt bei 2 Prozent.

Angebote von Brokern und Börsen Unlängst hat das bekannte Fintech Scalable Capital einen eigenen Bereich für den Krypto­handel geschaffen. Anle­gerinnen und Anleger können dort sogenannte Exchange Traded Products (ETP) kaufen. Das Kürzel ähnelt zwar dem der ETF (Exchange Traded Funds), allerdings handelt es sich – wie bei ETC – um Schuld­verschreibungen. Die ETP seien mit der jeweiligen Kryptowährung hinterlegt, sagt Scalable. Sparpläne mit ETP sind ebenfalls möglich. Auch bei Neobrokern wie Trade ­Republic oder Just­trade können Anleger Kryptowährungen kaufen. Für die Verwahrung der Bitcoin arbeiten ­Trade Republic und Just­trade mit Dritt­anbietern zusammen. Das Kryptogeld wird dort treuhänderisch verwahrt, gegen Diebstahl gibt es Ver­sicherungen. Bei finanzen.net Zero können Anleger ebenfalls ETP kaufen. Auch die Stutt­garter Börse bietet Handel mit Kryptowährungen an. Mit der App Bison lassen sich dort neben Bitcoin und Ether­eum eine begrenzte Auswahl weiterer Kryptowährungen handeln. Seit November sind über die App auch Sparpläne abschließ­bar. Bison legt für den Nutzer eine Wallet im Hintergrund an. Gekaufte Kryptowährungen lassen sich aber auch auf eine eigene Wallet über­tragen. Als Kosten setzt die App einen „Spread“, also den Unterschied von An- und Verkaufs­kurs, von 0,75 Prozent des Kauf­betrags an.

Bitcoins in Fonds Fonds dürfen wegen der Streuungs­vorgaben hier­zulande nicht ausschließ­lich in einen einzigen Wert investieren. Sie können aber mit einem Teil des Anlegergelds auf Bitcoin wetten, zum Beispiel über Bitcoin-Zertifikate oder ETC. So hat das beispiels­weise der Misch­fonds Acatis Datini Valueflex gemacht. Die zweitgrößte Einzel­position im Fonds ist ein Bitcoin-Zertifikat. Auch andere Misch­fonds-Manager zeigen Interesse an Investitionen in Bitcoin-Zertifikate.