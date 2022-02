Bisphenol A findet sich in vielen Alltags­gegen­ständen mit Poly­carbonat – zum Beispiel in Smartphones, Aufbewahrungs­boxen und Flaschen für Lebens­mittel sowie Geschirr. Zudem kommt die Substanz in Produkten mit Epoxidharzen vor. Die Harze werden auch für Klebstoffe, Verbund­kunst­stoffe, Lacke oder Innen­beschichtungen von Getränke- und Konserven­dosen verwendet.