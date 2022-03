Birnensaft im Test Mix mit Apfel schlägt Birne pur

Birnen schme­cken nicht nur als Obst, sondern werden auch zu Saft verarbeitet. Für Fein­schmecker gibt es sogar sortenreinen Williams-Christ-Birnensaft. In unserem Test verraten wir, welcher Birnensaft am besten schmeckt – und trotzdem nicht Testsieger ist. Das Schluss­licht des Test­feldes bildet eine bekannte Marke. Qualitäts­urteil: ausreichend.

Ein Birnensaft ragt geschmack­lich heraus

Die meisten Säfte im Test sind trüb, nur einer ist klar. Die Mehr­heit riecht und schmeckt kräftig nach Birne oder Apfel. Zwei können in der Verkostung nicht über­zeugen: Ihre Frucht­note ist weniger intensiv ausgeprägt als die der anderen. Ein Birnensaft ragt sensorisch heraus: Er riecht und schmeckt aromatisch, komplex und intensiv. Leider patzt er in einem anderen Prüf­punkt und verpasst so eine gute Note.

Tipp: Wie reine Apfelsäfte abschneiden, zeigt unser Apfelsaft-Test.