Warum nicht das Nützliche mit dem Schönen verbinden und den Italienisch-Kurs direkt in der Toskana machen? Noch nie in Israel gewesen? Tempel­berg und Klagemauer in Jerusalem besichtigen, das Tote Meer sehen – im Bildungs­urlaub? Manchmal lässt sich die schönste Zeit des Jahres mit beruflichen Aspekten verbinden. Treffen so Urlaub und Arbeit aufeinander, können Berufs­tätige das Finanz­amt sogar an ihren Kosten beteiligen. Wir sagen, wie das geht.

Fort­bildung und Urlaub verbinden Beispiel Bildungs­urlaub: Yoga auf der Lieblings­nord­see­insel, Kultur und Geschichte Georgiens erleben, eine neue Sprache lernen oder vor Ort vertiefen: Oft lohnt es sich, ein paar Tage ans Programm dran­zuhängen oder die Fort­bildung selbst zu nutzen, um Sehn­suchts­orte zu bereisen. Wer die Modalitäten mit seinem Arbeit­geber abge­stimmt hat, kann hier kreativ gestalten. Zusätzlich können Berufs­tätige mit Bildungskosten Steuern sparen. Bilden sie sich weiter, können sie ihre Aufwendungen als Werbungskosten steuerlich geltend machen. Es zählen etwa Seminar­gebühren, Ausgaben für Unterrichts­material, aber auch Fahrt­wege und die Verpflegung vor Ort. Doch nicht bei allem zieht das Finanz­amt mit.