Für die Weiterbildung von der Arbeit frei­gestellt Wer hat Anspruch auf Bildungs­urlaub? Das wird in den einzelnen Bundes­ländern unterschiedlich geregelt. Wo es ein entsprechendes Gesetz oder eine Verordnung gibt, haben Arbeitnehmer ein Recht darauf, für eine Weiterbildung von der Arbeit frei gestellt zu werden. In manchen Ländern gilt dies auch für Auszubildende, Beschäftigte in Werk­stätten für Menschen mit Behin­derungen und arbeitnehmer­ähnlich Beschäftigte wie Heim­arbeiter. Nur in Bayern und Sachsen sind Arbeitnehmer auf die Kulanz ihres Arbeit­gebers angewiesen. Dort gibt es keine gesetzliche Regelung.

Entscheidend ist meist der Arbeits­ort Die Bezeichnung für die vom Staat gewährte Weiterbildungs­zeit variiert von Bundes­land zu Bundes­land: Mal heißt es „Bildungs­zeit“, mal „Bildungs­frei­stellung“ – oder eben „Bildungs­urlaub“. Meist gibt es fünf Tage pro Jahr frei für die Weiterbildung. In einigen Ländern sind die Rege­lungen flexibler: Dort kann man inner­halb von zwei Jahren zehn Tage für die Bildung freinehmen. Ist die Wochen­arbeits­zeit regel­mäßig länger oder kürzer als fünf Tage, vergrößert beziehungs­weise verringert sich der Anspruch in der Regel entsprechend. Wichtig: Ausschlag­gebend für den Anspruch ist meist das Bundes­land, in dem gearbeitet wird, nicht das, in dem sich der Wohn­sitz befindet.

Weiterbildung in verschiedenen Bereichen möglich Arbeitnehmende können in den meisten Bundes­ländern seinen Bildungs­urlaub für berufs­bezogene und politische Themen nehmen. Eine berufliche Weiterbildung dient dazu, die vorhandenen beruflichen Kennt­nisse zu vertiefen oder zu erweitern. Eine politische Weiterbildung soll Teilnehmende dazu befähigen, gesell­schaftliche und politische Zusammenhänge besser zu verstehen und seinen Horizont zu erweitern. In manchen Bundes­ländern können Arbeitnehme­rinnen und Arbeitnehmer auch für die Qualifizierung zur Wahr­nehmung einer ehren­amtlichen Tätig­keit Bildungs­urlaub beantragen oder sich kulturell weiterbilden.

Den passenden Kurs selber finden Was r Arbeitnehmende in ihrem Bildungs­urlaub lernen möchten, können sie weit­gehend frei entscheiden. Einzige Bedingung: Die Weiterbildung muss in ihrem Bundes­land als Bildungs­urlaubs­maßnahme anerkannt sein. Solche Kurse lassen sich in bundes­weiten oder länderspezi­fischen Weiterbildungs­daten­banken wie bildung.de oder hamburg.kursportal.info finden. Auch die Home­pages der örtlichen Volks­hoch­schulen informieren über anerkannte Kurse. Tipp: Wie Sie die für Sie passende Weiterbildung finden, erklären wir in unserem Leitfaden Kurse finden.

Während des Bildungs­urlaubs zahlt der Arbeit­geber das Gehalt Liegen keine zwingenden Ablehnungs­gründe vor, müssen Arbeit­geber ihren Beschäftigten den Bildungs­urlaub gewähren und in dieser Zeit das Gehalt weiter zahlen. In den meisten Bundes­ländern orientiert sich diese Zahlung am Bundes­urlaubs­gesetz. Für die eigentlichen Kosten der Fort­bildung kommt Arbeitnehmende selber auf. Es ist aber möglich sowohl vom Arbeit­geber als auch von Bund oder Land zusätzliche Förderungen zu erhalten. Tipp: Welche Fördertöpfe es für Wissens­durs­tige gibt, steht in unserem Leitfaden Weiterbildung finanzieren.

Antrag recht­zeitig stellen Je nach Bundes­land müssen Arbeitnehmende den Antrag auf Bildungs­urlaub zwischen vier und acht Wochen vor Beginn der Veranstaltung stellen, in der Regel schriftlich. Manche Bundes­länder bieten dafür Formulare zum Download an, die die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nur noch ausfüllen müssen. Lehrer und Sozialpädagogen im schu­lischen Bereich sowie Professoren und haupt­beruflich selbst­ständig Lehrende können ihren Bildungs­urlaub normaler­weise nur während der unterrichts­freien oder veranstaltungs­freien Zeit nehmen.

Firma darf Bildungs­urlaub nicht einfach ablehnen Den Bildungs­urlaub ablehnen dürfen der Chef oder die Chefin, wenn dringende betriebliche oder dienst­liche Gründe dagegen sprechen. Dies können beispiels­weise Urlaubs­wünsche anderer Beschäftigter im Betrieb sein, die unter sozialen Gesichts­punkten den Vorrang verdienen. In manchen Bundes­ländern gibt es zudem Sonder­regelungen für kleinere Betriebe. Lehnt ein Arbeit­geber den Antrag auf Bildungs­urlaub ab, muss er dies in den meisten Bundes­ländern inner­halb einer gesetzten Frist schriftlich begründen. Tipp: Was dürfen Vorgesetzte ablehnen, was müssen sie erlauben? In unseren FAQ Recht auf Weiterbildung beant­worten wir häufige Nutzerfragen zum Thema.