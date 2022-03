Mit der Hygiene in der Urlaubs­unterkunft hat das Problem nichts zu tun: Bett­wanzen lauern in Almhütten genauso wie in Hotel­suiten.

Auch in gebrauchten Möbeln, die Sie etwa per Klein­anzeige kaufen oder vom Sperr­müll mitnehmen, können sich Bett­wanzen verstecken. Nicht immer hat man sich die Blutsauger selbst in die Wohnung geholt: Manchmal tragen Nach­barn eine befallene Schlafcouch durchs Treppen­haus. Zufäl­lig heraus­fallende Tiere suchen dann neue Wirte.

Einmal im Bett, werden sie sich so nahe wie möglich an ihrem Wirt ansiedeln und vermehren. Ein einzelnes befruchtetes Weibchen kann eine ganze neue Population begründen.

Es kann lange dauern, bis man Bett­wanzen bemerkt. Zualler­erst entdecken Betroffene oft Pusteln auf der Haut − in der Regel mehrere neben­einander, ähnlich wie bei Flöhen. Bett­wanzen beißen oft mehr­mals zu, bevor sie auf Blut stoßen, und hinterlassen so die typische „Wanzen­straße“. Manche nennen sie Bett­wanzen­stiche, doch es handelt sich um Bisse.

Wo verstecken sich die Parasiten?

Bett­wanze. Sie ist flach und ausgewachsen etwa 4 bis 8 Milli­meter lang. © Alamy / Jeff March

Sie können über­all lauern. Faust­regel eins: je näher am Schlaf­platz, desto lieber. Faust­regel zwei: eher in harten als in weichen Strukturen. Bett­wanzen finden Unter­schlupf im Lattenrost, im Bett­gestell, in Ritzen und Spalten anderer Möbel wie Nacht­tisch oder Kommode, in den Fugen zwischen den Bodendielen oder hinter der Fußleiste.

Sie passen hinter winzige Spalten in der Tapete. Sie können sich in Büchern, CD-, DVD- und Schall­plattenhüllen verstecken, in Hausschuhen, hinter Bildern und Türrahmen, in Elektrogeräten wie Lampen oder Weckern, in Steck­dosen, hinter Licht­schaltern und in offen gebliebenen Bohr­löchern.

Im Bett­zeug stecken sie eher nicht − das ist ihnen zu weich. Möglicher­weise besiedeln sie aber den Reiß­verschluss des Bett­bezugs oder schlüpfen zwischen die Nähte der Matratzen-Tragegriffe.

Weiter weg vom Bett oder in weichen Stellen hausen sie meist erst, wenn die besten Plätze belegt sind. Ein so starker Befall wäre aber schon vorher bemerkt worden.