Enkeltrick, dubiose E-Mails, Schockanrufe, falsche Polizisten − Betrugs­versuche sind allgegen­wärtig. So können Sie sich schützen.

Betrügereien treffen vor allem leicht­gläubige Menschen, die ein biss­chen naiv sind? Wer das glaubt, irrt. Im letzten Jahr gingen der Kriminologe Christian Pfeiffer und der ehemalige Bremer Oberbürgermeister Henning Scherf an die Öffent­lich­keit: Beide wären um ein Haar auf Telefontricks reingefallen und waren kurz davor, fünf­stel­lige Summen an Kriminelle zu über­weisen. Die Geschichten, die ihnen am Telefon erzählt wurden, wirkten glaubhaft, die Täter über­zeugend. test.de erklärt miese Maschen und gibt Tipps, wie Sie sie durch­schauen und sich im Fall der Fälle verhalten können.

Hohe Dunkelziffer bei Betrugs­fällen Mehr als 800 000 Betrugs­delikte registrierte das Bundes­kriminal­amt 2022. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Betrü­gerinnen und Betrüger sind einfalls­reich und agieren oft am Puls der Zeit. Gibt etwa der Streamingdienst Netflix bekannt, seine Geschäfts­bedingungen zu ändern, sind Tage später SMS im Umlauf, die auffordern, das Kunden­konto zu aktualisieren. Die Verkündung, dass die Regierung eine Energiepauschale auszahlt, zog ebenfalls etliche Betrugs­versuche nach sich. Über diverse Betrugs­maschen berichtet die Stiftung Warentest vor allem in ihrer Rubrik test warnt. Auch wenn immer wieder neue Tricks und Abzock­methoden dazu­kommen – die Muster und Warnzeichen ähneln sich: „Die Kriminellen über­rumpeln ihre Opfer am Telefon, an der Haustür oder online und setzen sie oft massiv unter emotionalen Stress. In solchen Situationen fällt es schwer, den Betrug zu erkennen“, sagt Lothar Spielmann, Leiter des Betrugs­dezernats beim LKA Berlin.