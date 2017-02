Land­gericht Berlin bestätigt Frank­furter Urteil

Die Abrechnung erhielt der Mieter am 1. September 2014. Er zweifelte die Richtig­keit an. Dies teilte er der Vermieterin allerdings erst nach dem 2. September 2015 mit. Für die Vermieterin war das zu spät. Der Mieter sah die Sache anders. Er stellte sich auf den Stand­punkt, die Einwendungs­frist ende nicht taggenau, sondern erst zum Ende des Kalender­monats. Dies verneinte das Land­gericht. Die zwölfmonatige Frist habe genau am 2. September 2015 geendet. Das ergebe sich aus dem Gesetz (Az. 63 S 35/16).

