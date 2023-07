Unser Rat

Antrag auf Berufs­unfähigkeits­rente. Wenn Sie Ihrem Versicherer eine Berufs­unfähigkeit melden, erhalten Sie Formulare zum Ausfüllen. In der Regel besteht dieser Leistungs­antrag aus vielen Seiten und verschiedenen Fragebögen. Gehen Sie sehr sorgfältig vor. Senden Sie alle Dokumente an den Versicherer, die Ihre Berufs­unfähigkeit nach­weisen. Dazu gehören vor allem medizi­nische Gutachten, die belegen, dass Sie Ihre letzte Tätig­keit zu mindestens 50 Prozent aller Voraus­sicht nach nicht mehr dauer­haft ausüben können. Im Interview erklärt Rechts­anwalt Jürgen Hennemann was zu beachten ist.

Professionelle Unterstüt­zung. Oft ist es sinn­voll, sich schon für den Leistungs­antrag Hilfe zu holen. Lassen Sie sich im Zweifel von Experten beraten. Für Beratungs­kosten im Zuge der Antrag­stellung müssen Sie allerdings selbst aufkommen. Sie sind kein Fall für eine Rechts­schutz­versicherung, anders als ein Rechts­streit (Wer berät zur Berufsunfähigkeitsrente?).

Rechts­streit. Lehnt Ihr Versicherer die Leistung ab, sollten Sie sich anwalt­liche Hilfe holen, am besten bei auf Versicherungs­recht spezialisieren Fach­anwälten. Ein Rechts­streit mit dem Berufs­unfähigkeits­versicherer ist in der Regel über die Rechtsschutzversicherung gedeckt. Übrigens geht etwa die Hälfte der Gerichts­prozesse zugunsten der Versicherungs­nehmer aus, zeigt eine Urteils­analyse der Stiftung Warentest (Urteile aus den Jahren 2010 bis 2016).