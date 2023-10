Wandern ist kein Spaziergang Der Deutsche Alpenverein (DAV) rät, anfangs nah am Tal zu bleiben, wo die Wege sicherer sind. Kommt der Hund zurecht, könne man sich an schwierigere Touren wagen. Andrea Obele, die ein Blog zum Thema Wandern mit Hund betreibt, formuliert es so: „Der Hund hat nicht auto­matisch Allrad, obwohl er vier Pfoten hat.“ Ein Stadt­hund, der viel auf Teer laufe, müsse etwa lernen, auf Fels­blöcken die Hinterpfoten gezielt zu setzen. Und vor einer langen Wandertour sollte der Hund Kondition aufbauen – wie der Mensch auch.

Das gehört in den Ruck­sack: Wasser, Proviant, Pfoten­verband Hunde laufen viel hin und her und legen auf derselben Route mehr Strecke zurück als der Mensch. In den Ruck­sack gehörten genügend Wasser, Proviant und Kotbeutel. Obele rät auch zu einem speziellen oder erweiterten Erste-Hilfe-Set: „Man sollte das Wissen und Material haben, einen Pfoten­verband anzu­legen.“ Beim Wandern verletzten sich die Hunde meist an den Krallen oder am Ballen. Um die Pfote richtig zu verbinden, brauche es extra Pols­termaterial und selbst­haftende Bandagen. Mit den folgenden vier Tipps vermeiden Sie unnötigen Stress auf Ihrer Wanderung:

1. Wandertauglich­keit abklären „Man kann im Prinzip mit jedem Hund wandern, der gesund und von der Rasse her geeignet ist“, sagt Obele. Dafür solle man sich eine professionelle medizi­nische Meinung einholen. Auch alt genug und ausgewachsen müsse der Hund sein, bevor er mit auf die Wanderung kommt.

2. Hunde­geschirr statt Hals­band anlegen Am Berg müsse der Hund ein Geschirr tragen, kein Hals­band – denn daran könnte er sich aufhängen, falls er abstürzt, sagt Obele. Die Leine am eigenen Körper oder am Ruck­sack fest­machen, das empfiehlt sich nur in ungefähr­lichem Gelände. Denn stürzt der Hund ab, könnte er einen mitziehen.

3. Auf dem Wanderweg bleiben Laut DAV sollte der Hund im Gebirge nur dann ohne Leine laufen, wenn man ihn gut kontrollieren kann. Im Natur­schutz­gebiet muss er ohnehin angeleint sein. Grund­sätzlich sollte der Hund auf dem Weg bleiben und nicht durch die Umge­bung streifen. Für Wildtiere im Gebirge bedeutet Hunde­kontakt Stress, warnt der DAV. Das gelte teils auch für Almtiere, besonders Mutterkühe mit Kälbern. Trifft man unterwegs auf Kühe, den Hund am besten zwischen die Beine nehmen, rät Obele. So verhindert man zum einen, dass der Hund den Kühen zu nahe kommt – und vermeidet unnötigen Stress bei den Kühen. Die sehen nämlich schlecht und bleiben eher ruhig, wenn sie kein „Wolfs-Schema“ erkennen können.