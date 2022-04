Angebot vom Mieterengel – Konkurrenz für Mieter­ver­ein Mieterengel.de ist eine Online-Platt­form zur Vermitt­lung von Rechts­anwälten. Mieter stellen ihre Fragen online und laden notwendige Dokumente (etwa Miet­vertrag oder Betriebs­kosten­abrechnung) hoch. Anwälte des Portals beant­worten die Fragen je nach Wunsch der Kunden telefo­nisch oder per E-Mail inner­halb von 48 Stunden. Das Angebot existiert seit 2016. Da inzwischen auch viele Mieter­ver­eine Rechts­rat per Telefon oder E-Mail anbieten, ist Mieterengel.de eine Konkurrenz zum Angebot der örtlichen Mieter­ver­eine. Elizabeth Teuten­berg, Mitgründerin von Mieterengel, sagt: 60 Prozent der Mieterengel-Part­ner­anwälte hätten die Zusatz­qualifikation „Fach­anwalt für Mietrecht“.

Mitgliedschaft kostet bis zu 149 Euro pro Jahr Kunden können bei Mieterengel.de zwischen drei verschiedenen Mitglied­schafts­modellen wählen. Die Vertrags­lauf­zeit beträgt jeweils zwei Jahre.

Basis-Mitgliedschaft – eine Flatrate mit Einschränkungen Kunden erhalten im Rahmen einer Basis-Mitgliedschaft (89 Euro pro Jahr) nur außerge­richt­liche Beratung für ihre mietrecht­lichen Fragen. Der Rechts­anwalt beant­wortet laut Werbung in der Regel inner­halb von 48 Stunden die Frage und gibt Tipps, wie sich Mieter oder Mieterin verhalten sollen. Eventuell notwendigen Schrift­verkehr mit dem Vermieter müssen Anfragende allerdings selbst erledigen. Keine Prozess­kosten. Mündet der Streit mit dem Vermieter in ein Gerichts­verfahren, haben Kunden von Mieterengel.de im Basispaket keinen Prozess­kosten­schutz. Das heißt: Die Gerichts- und Anwalts­kosten des Verfahrens tragen sie selbst. Und es gilt: Nur wenn der Mieter im Klage­verfahren zu 100 Prozent gewinnt, muss der Vermieter alle Kosten über­nehmen. Flatrate Miet­rechts­fragen. Die Basis-Mitgliedschaft kommt als Flatrate für Miet­rechts­fragen. So kann der Basis-Kunde über Mieterengel.de etwa bei einem Umzug über­prüfen lassen, ob er zur Reno­vierung der alten Wohnung verpflichtet ist. Dafür muss er den kompletten Miet­vertrag einscannen oder abfotografieren und bei Mieterengel.de hoch­laden. Hat der Part­ner­anwalt auf eine Frage des Kunden geant­wortet, darf der Mieter zwei Nach­fragen stellen. Allerdings: Mieterengel begrenzt sein Flatrate­angebot. „Dennoch behalten sich MieterEngel GmbH und der Vertrags­partner vor, eine unver­hält­nismäßige Nutzung zu versagen. Dies gilt insbesondere bei einer sehr hohen Anzahl an Fragen, mehr als zwei Rück­fragen zum selben Miet­rechts­problem und Fragen, die nicht im Zusammen­hang mit einem Miet­verhältnis des Mitglieds stehen“, heißt es. Was das genau heißen soll, bleibt unklar. Betriebs­kosten­abrechnung. Die Basis-Mitgliedschaft erlaubt es Kunden auch, die Betriebs­kosten­abrechnung über­prüfen zu lassen. In der Praxis­erpro­bung der Mieterengel-Mitgliedschaft Basis der Stiftung Warentest klappte die Beratung zu einer fehler­haften Neben­kosten­abrechnung nur mit Einschränkungen (siehe unten).

Pro-Mitgliedschaft – Frage-Flatrate und Kosten­schutz für Prozess Ein Kunde bekommt bei der Mieterengel-Pro-Mitgliedschaft zusätzlich zum Recht auf außerge­richt­liche Beratung den Schutz vor Prozess­kosten, falls sein Streit vor Gericht geht. Das kostet 109 Euro pro Jahr. Der Prozess­kosten­schutz wird von der Allianz Versicherung gestellt (Versicherungsbedingungen). Pro Fall trägt der Kunde einen Selbst­behalt in Höhe von 150 Euro. Das ist üblich. Auch die Mitglieder der meisten Mieter­ver­eine haben im Rahmen ihrer Prozess­kosten­versicherung einen Selbst­behalt in dieser oder ähnlicher Höhe zu tragen. Für Rechts­streitig­keiten, die sich in den ersten drei Monaten nach Abschluss der Mitgliedschaft ergeben, haben Pro-Mitglieder keinen Prozess­kosten­schutz. Auch diese sogenannte Warte­zeit ist bei Rechts­schutz­versicherungen üblich.

Premium-Mitgliedschaft – zusätzlich zwei Anwalts­schreiben Am umfassendsten ist die Mieterengel-Premium-Mitgliedschaft. Sie kostet 149 Euro pro Jahr. Der Kunde hat das Recht auf außerge­richt­liche Beratung und die Prozess­kosten­versicherung wie bei der Pro-Mitgliedschaft. Zusätzlich hat er Anspruch auf bis zu zwei Anwalts­schreiben im außerge­richt­lichen Streit mit seinem Vermieter. Hat der Anwalt zum Beispiel einen Fehler in der Betriebs­kosten­abrechnung gefunden, schreibt er im Namen des Mieters auf Anwalts­briefbogen den Vermieter an. Ein solches Schreiben hat oft mehr Wirkung als ein von Mietern selbst formulierter Brief.

Mieterengel.de und Mieter­ver­eine im Vergleich Die Webseite von „Mieterengel“ macht einen guten und leicht bedien­baren Eindruck. Viele klassische Mieter­ver­eine sind im Netz noch nicht so weit. Eine bequeme Webseite ist für jene attraktiv, die von zu Hause aus eine schnelle Antwort auf mietrecht­liche Frage suchen. Allerdings bieten die Mieter­ver­eine auch eine persönliche Beratung, die Mieterengel.de gar nicht im Angebot hat. Bei schwierigen Fällen oder solchen mit langer Vorgeschichte oder umfang­reichem Schrift­verkehr reicht eine Telefon- oder Online­rechts­beratung oft nicht aus, damit der Anwalt den Fall voll­ständig und sachgerecht erfassen kann. Da dürfte eine persönliche Beratung beim Mieter­ver­ein oder in der Kanzlei eines Fach­anwalts für Mietrecht nötig sein.

Das Angebot von Mieterengel.de ist nicht ganz billig Mieterengel.de ist nicht billig. Die Mitgliedschaften sind teurer als ihre Pendants bei Conny.de. Die Leistungen der Mieterengel-Premium-Mitgliedschaft entsprechen in etwa denen eines Mieter­ver­eins. Mieter­ver­eine kosten meist 80 bis 120 Euro pro Jahr. Die Mieterengel-Premium-Mitgliedschaft ist mit 149 Euro pro Jahr deutlich teurer. Ohnehin klar: Wer bereits eine Rechts­schutz­versicherung inklusive Miet­rechts­schutz abge­schlossen hat, braucht weder Mieter­ver­ein noch Mieterengel oder sonst einen zusätzlichen Mieter­schutz. Er kann sowohl bei gericht­lichen wie bei außerge­richt­lichen Auseinander­setzungen einen Anwalt zu Rate ziehen, der dann notfalls auch Schreiben an den Streitgegner verfasst. Jede Rechts­schutz­versicherung hat auch eine Hotline zur schnellen Beant­wortung von Rechts­fragen. Stand 15. Februar 2022 bieten zehn Rechts­schutz­versicherer auch einzelne Miet­rechts­schutz­policen an. Bereits für 47 Euro pro Jahr bietet die VGH diesen Schutz an. Weitere Einzel­heiten dazu im Vergleich Rechtsschutzversicherungen.