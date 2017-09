Medizi­nischer Dienst der Kassen untersucht Behand­lungs­fehler

Die Qualität der medizi­nischen Versorgung in Deutsch­land ist im Allgemeinen gut. Trotzdem kommt es in Krankenhäusern und in Arzt­praxen zu Behand­lungs­fehlern. Im Jahr 2016 untersuchten Gutachter des Medizi­nischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) rund 15 000 Fälle, in denen Ärzten Behand­lungs­fehler vorgeworfen wurden. In mehr als 3 500 Fällen stellten sie fest, dass Patienten durch Ärzt­epfusch Schaden entstanden war. Die Dunkelziffer der Behand­lungs­fehler dürfte höher sein. Das Aktions­bündnis Patientensicherheit geht sogar von 600 000 bis 700 000 Fällen jähr­lich aus.