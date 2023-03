In kaum einem Bereich lohnt sich ein Preis­vergleich so sehr wie bei der Baufinanzierung. Denn zwischen einem güns­tigen und einem teuren Angebot können Zins­unterschiede in Höhe von mehreren zehn­tausend Euro liegen, manchmal sogar über hundert­tausend Euro.

Einmal im Monat fragt die Stiftung Warentest deshalb bei rund 70 Banken die Zins­konditionen für einen typischen Finanzierungs­fall ab. Außerdem zeigen wir die aktuellen Maximal- und Minimalzinsen sowie den derzeitigen Durch­schnitts­zins. Das hilft Bau- und Kauf­interes­senten, den aktuell güns­tigsten Anbieter zu finden und zu prüfen, ob das Angebot ihrer Bank günstig ist oder nicht.

Warum sich der Bauzins-Vergleich für Sie lohnt Aktuelle Bauzinsen In unserem Vergleich finden Sie die aktuellen Bauzinsen von über 70 Banken, Versicherern und Kredit­vermitt­lern. Der Vergleich zeigt: Die teuersten Banken verlangen bis zu zwei Prozent­punkte mehr Zinsen als die Topanbieter. Bis zum Ende der Zins­bindung kostet ein Kredit beim teuersten Anbieter so viele Zehn­tausend Euro mehr als bei der güns­tigsten Bank. Der güns­tigste Anbieter für Ihren Fall In unserem Rechner können Sie nach dem güns­tigsten Anbieter suchen für Darlehen mit 10, 15 und 20 Jahren Zins­bindung und für eine 60-Prozent-Finanzierung, eine 80-Prozent-Finanzierung und eine 90-Prozent-Finanzierung. Zusätzlich finden Sie die aktuellen Konditionen für KfW-Kredite. Stand der Daten: 1. März 2023. Darlehens­bedingungen der Baufinanzierer Unsere große Über­sicht zeigt die Darlehens­bedingungen von knapp 90 Baufinanzierern. Egal, wonach Sie suchen – zum Beispiel einem Anbieter mit besonders flexiblen Rück­zahlungs­optionen, einer Bank mit besonderes nied­riger Mindest­kreditsumme oder besonders hoher Höchst­kreditsumme – hier werden Sie garan­tiert fündig. Schritt für Schritt zum Kredit Eine ausführ­liche Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie bei der Suche nach der passenden Finanzierung am besten vorgehen. Mit Hilfe der darin enthaltenen Rechner können Sie unter anderem die Kreditsumme und den richtigen Tilgungs­satz bestimmen. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie zudem Zugriff auf das PDF mit dem großen Kredit­vergleich aus Finanztest 4/2022. Der Artikel zeigt vier Modell­fälle, bei denen Sie durch die Wahl des richtigen Kredits bis zu 100 000 Euro und mehr sparen können.

Für wen der Bauzins-Vergleich wichtig ist Die Zinsen sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Gleich­zeitig sind die Immobilienpreise noch immer hoch. Viele Bau- und Kauf­interes­senten mussten deshalb von ihren Plänen abrü­cken. Aber: Im lang­jährigen Vergleich sind die Zinsen noch immer günstig. Und ein Preis­verfall bei den Immobilien ist nicht zu erwarten. Für alle, die sich hohe Monats­raten leisten können, spricht daher nichts dagegen, den Traum vom Eigenheim zu verwirk­lichen. Unser Bauzins-Vergleich hilft dabei.

Entwick­lung der Bauzinsen Die Grafik zeigt die Durch­schnitts­zins­sätze für 80-Prozent-Finanzierungen {{data.error}} {{accessMessage}} Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden. {{ group.input.comments[0] }} {{value}} {{choice.value}} {{group.input.errorMessage}} group.input.value = event.target.value" @change="submitForm" @invalid="handleInvalid" > {{item.text}}