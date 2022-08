Seit Jahres­beginn haben sich die Zinsen für Hypothekendarlehen verdreifacht. Statt weniger als 1 Prozent zahlten Immobilienkäufer Ende Juli 2022 für ein Bank­darlehen mit zehn Jahren Lauf­zeit fast 3 Prozent Zinsen im Jahr.

Bei den Bausparkassen gibt es solche Zins­sprünge nicht. In ihren aktuellen Tarifen verlangen sie meist 1,5 bis 2,5 Prozent als Darlehens­zins – nicht mehr als im Jahr zuvor. Und für Sparer, die heute einen Vertrag abschließen, werden diese Konditionen auch noch in fünf oder zehn Jahren gelten.

Bauspardarlehen sind daher wieder güns­tiger als Bank­kredite und werden es wohl auch bleiben. Vor allem aber rückt der klassische Nutzen des Bausparens wieder in den Blick: der Schutz vor steigenden Zinsen.

Zins­sicherheit. Der Zins­satz für das Bauspardarlehen steht heute schon fest – auch wenn Kunden das Geld erst in sieben oder zehn Jahren abrufen. Damit ist dieser Teil der Finan­zierung unabhängig davon, wie sich die Zinsen am Kapitalmarkt entwickeln.

Bauspar­verträge im Vergleich

Es ist allerdings nicht leicht, das beste Angebot zu finden. Die 17 Bausparkassen in Deutsch­land bieten zusammen weit mehr als 200 Tarif­varianten an. Welche am güns­tigsten ist und welche Bausparsumme am besten passt, hängt vor allem davon ab, wann das Geld zur Verfügung stehen soll und wie viel bis dahin gespart wird.

Finanztest hat daher drei Modell­fälle gewählt und für alle Kassen die jeweils güns­tigste Bausparlösung ermittelt. Im Modell­fall 1 ist ein Bau oder Kauf in vier Jahren geplant. Bis dahin zahlen die Kunden am Anfang 40 000 Euro und dann jeden Monat 300 Euro ein. Im Modell­fall 2 sparen Kunden 400 Euro im Monat und brauchen das Geld in acht Jahren. Erst in zwölf Jahren soll im Modell­fall 3 eine Immobilie finanziert werden. Bis dahin sollen 250 Euro im Monat gespart werden.

Den besten Tarif für alle gibt es nicht. Im Test gibt es je nach Modell­fall eine andere Reihen­folge der güns­tigsten Bausparkassen. Testsieger gibt es trotzdem. Mehrere Bausparkassen schafften es zumindest in zwei der drei Fälle in die Spitzengruppe der fünf besten Anbieter.