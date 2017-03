Bausparen: Zu hohe Zinsen – Aachener kündigt lukrative Altverträge

Nach der bisherigen Recht­sprechung dürfen Bausparkassen nur kündigen, wenn das Guthaben die Bausparsumme über­steigt oder der Bausparer zehn Jahre nach der ersten Zuteilungs­möglich­keit immer noch kein Darlehen abge­rufen hat. Letzteres hat der Bundes­gerichts­hof erst vor kurzem in zwei Urteilen entschieden ( Bausparkasse darf zehn Jahre nach Zuteilungsreife kündigen ). Seit geraumer Zeit versuchen etliche Bausparkassen, „lästige“ Kunden loszuwerden, die noch lukrative Altverträge haben. Die Aachener Bausparkasse hat sich jetzt einen neuen Kündigungs­grund ausgedacht: Seit Anfang des Jahres kündigt sie Sparern, weil die Geschäfts­grund­lage wegen der anhaltenden Nied­rigzins­phase gestört sei.

Die Bausparkasse geht massiv gegen Kunden vor, die einen Vertrag haben, der ihnen noch Sparzinsen von 2 Prozent und bei Darlehens­verzicht noch einen zusätzlichen Zins­bonus bringt. Die Kündigung bereitet die Bausparkasse mit dem Angebot für ein „Tarif-Update“ vor: Der Kunde soll seinen alten Bauspar­vertrag gegen einen neuen tauschen, der künftig nur noch mit 0,15 Prozent im Jahr verzinst wird. Ein paar Wochen später kommt das Ultimatum: Entweder der Kunde nimmt das Angebot zum Tarifwechsel inner­halb von zwei Wochen an, oder die Bausparkasse kündigt wegen „Störung der Geschäfts­grund­lage“. Die Fortsetzung des Bauspar­vertrags mit den hohen Gutha­benzinsen sei ihr wegen der anhaltenden Nied­rigzins­phase nicht länger zumut­bar. Lässt sich der Kunde davon nicht beein­drucken, flattert die Kündigung ins Haus.

Verbraucherzentralen: Kündigungen sind rechts­widrig

Nach Auffassung der Verbraucherzentralen sind die Kündigungen eindeutig rechts­widrig. Zins­änderungen am Kapitalmarkt berechtigen eine Bausparkasse noch lange nicht dazu, sich ihren vertraglichen Pflichten zu entziehen. Die Bausparkasse hat feste Zinsen in der Spar- und Darlehens­phase versprochen und damit das Kapitalmarkt­risiko bewusst in Kauf genommen. Nur deshalb haben die Bausparer den Vertrag abge­schlossen.