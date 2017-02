Seit 2014 haben Bausparkassen schät­zungs­weise 250 000 Bauspar­verträge gekündigt, die bereits seit mehr als zehn Jahren zuteilungs­reif waren. Nach den BGH-Urteilen kann sich eine Bausparkasse zu Recht auf das allgemeine Darlehens­recht im Bürgerlichen Gesetz­buch berufen. Danach darf jeder Kreditnehmer zehn Jahre nach dem voll­ständigen Empfang der Darlehns­summe mit einer Frist von sechs Monaten kündigen. Das gilt auch für Bauspar­verträge, stellte der BGH klar . In der Anspar­phase sei die Bausparkasse der Darlehens­nehmer, der vom Bausparer ein Darlehen bekommt. Dieses Darlehen habe die Bausparkasse mit der Zuteilungs­reife voll­ständig erhalten. Die Zuteilungs­reife ist der Zeit­punkt, ab dem der Bausparer selbst ein Darlehen von der Bausparkasse abrufen kann. Wie jedem Darlehens­nehmer stehe der Bausparkasse zehn Jahre danach das gesetzliche Kündigungs­recht zu.

Altverträge bringen oft noch 3 bis 5 Prozent Zinsen

Hintergrund der Kündigungswelle: Viele Bausparer besitzen noch einen Altvertrag mit Gutha­benzinsen von zwei bis vier Prozent. Bei Vertrags­abschluss war das eher wenig. Doch heute sind diese Verträge eine unschlagbar gute Geld­anlage, die Bausparer so lange wie möglich behalten wollen. Wenn sie auf ein Darlehen verzichten, steht ihnen sogar oft noch ein Zins­bonus zu, der die Gesamt­verzinsung auf 4 bis 5 Prozent erhöht. Mit solchen Tarifen hatten Bausparkassen in der Vergangenheit gezielt um Sparer geworben, die in erster Linie ihr Geld anlegen wollten und gar keine Baufinanzierung im Sinn hatten.