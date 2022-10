Sturm und Stark­regen zerstören den Rohbau. Oder: Beim Innen­ausbau zeigt sich, dass der Beton für die Bodenplatte bröckelt. Kaum ein Bauherr kann es sich in so einem Fall leisten, von vorne anzu­fangen. Eine Bauleistungs­versicherung kommt für solche Schäden auf und rettet das Projekt dann doch noch. Die Stiftung Warentest hat einen Vergleich angestellt und 21 Policen unter die Lupe genommen.

Unsere Unter­suchung zeigt: Preise und Leistungen bei Bauleistungs­versicherungen unterscheiden sich stark. Für ein 400 000 Euro-Projekt kosten die Policen zwischen 356 und 1 071 Euro. Doch selbst teure Policen bieten nicht immer alle Leistungen. Fehlt im Ernst­fall die entscheidende Leistung, kann das Projekt trotz Bauleistungs­versicherung vor dem Aus stehen. Umso wichtiger ist es, die richtige Police für das eigene Haus zu finden – unser Vergleich hilft dabei.

Auch mit Versicherung müssen Bauherren sorgfältig planen und absehbare Risiken einkalkulieren. Die Bauleistungs­versicherung springt ein, wenn es schlimmer als vorhersehbar kommt. Sie zahlt im Ernst­fall für die Räumung der Baustellen und über­nimmt die Kosten für die Wieder­herstellung beschädigter Bauteile. Schäden durch Grund­wasser, Seen oder Flüsse sind eigentlich ausgeschlossen. Wir sagen, welche Policen bei außergewöhnlichem Hoch­wasser trotzdem Schutz bieten. Tipp : Schon vor dem Frei­schalten können Sie die 21 Angebote im Vergleich sehen und sich anschauen, zu welchen Produkten wir welche Daten erhoben haben.

Große Unterschiede beim Schutz­niveau

Was die Policen an Schutz bieten, unterscheidet sich stark. Bei den meisten Versicherern müssen sich Bauherren mit 150 oder 250 Euro an Schäden beteiligen. Doch es gibt auch einen Anbieter mit voll­ständigen Schutz ohne Selbst­beteiligung. Auch für die oft ruinös hohen Kosten fürs Aufräumen des Grund­stücks oder die Suche nach der Schadens­ursache gibts bei zwei Versicherern über die Bausumme hinaus Ersatz ohne Begrenzung – während bei anderen Policen die Leistung gedeckelt ist.