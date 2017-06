Baufinanzierung: Feste Raten bis zum Schluss – unter 2 Prozent

Feste Zinsen für die gesamte Lauf­zeit

Auch die aktuelle Nied­rigzins­phase wird einmal ein Ende haben. Wer heute ein Haus oder eine Wohnung finanziert, muss damit rechnen, dass er seinen Kredit in fünf oder zehn Jahren nicht mehr zu einem Zins­satz von 1 bis 2 Prozent verlängern kann. Gut möglich, dass die Zinsen dann doppelt oder dreifach so hoch sind wie heute. Mit dem Risiko steigender Zinsen müssen sich Immobilienkäufer aber nicht abfinden. Banken und Bausparkassen bieten zunehmend Kredite mit festen Zinsen für die gesamte Lauf­zeit von 20 Jahren und länger an.