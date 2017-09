Baufinanzierung: 10 teure Fehler – und wie Sie diese vermeiden

Tipp: Denken Sie auch an zusätzliche Kosten, zum Beispiel, wenn Sie vor dem Einzug reno­vieren müssen oder eine Einbauküche anschaffen wollen, weil die alte nicht in die neue Küche passt. Auch der Umzug kostet einige Tausend Euro.

Tipp: Sie sollten sich mindestens eine Tilgung von 2, besser 3 Prozent der Kreditsumme leisten können. Brauchen Sie die Immobilie für die Alters­vorsorge, sollten Sie spätestens zu Renten­beginn schuldenfrei sein. Gehen Sie schon in 20 Jahren in Rente, schaffen Sie das nur mit einer Tilgung von rund 4 Prozent. Viele Banken bieten ihren Kunden die Möglich­keit, die Monats­rate während der Zins­bindung mehr­fach zu ändern oder Sondertilgungen zu leisten. Unsere Tests zeigen: Immobilienkredite sind mit flexibler Tilgung oft nicht teurer als mit fester .

1 000 Euro Monats­rate reichen zum Beispiel aus, um 500 000 Euro Kredit mit zehn Jahren Zins­bindung zu einem Zins­satz von 1,4 Prozent und einer Tilgung von 1 Prozent aufzunehmen. Doch so eine Finanzierung ist hoch­riskant. Mit der Minitilgung dauert es mehr als sechzig Jahre, bis die Schulden getilgt sind – wenn der Kunde Glück hat und für den in zehn Jahren nötigen Anschluss­kredit keinen höheren Zins­satz zahlen muss.

Viele Banken verlangen für ihre Kredite eine Mindest­tilgung von nur 1 Prozent der Kreditsumme im Jahr. Die Monats­rate ist dann besonders nied­rig – und verlockt dazu, hohe Kredite aufzunehmen. So können sich auch Durch­schnitts­verdiener die hohen Kauf­preise in den Groß­städten scheinbar leisten.

Tipp: Lassen Sie sich für jedes Darlehens­angebot ausrechnen, wie hoch Ihre Rate nach dem Ende der Zins­bindung ausfällt, falls der Zins­satz für den Anschluss­kredit auf 5 oder 6 Prozent steigt. Können Sie die Rate dann vermutlich nicht mehr zahlen, sollten Sie sich für eine längere Zins­bindung entscheiden. Mehr zum Thema in unserem Test Lange oder kurze Zinsbindung? So entscheiden Sie richtig .

Je kürzer die Zins­bindung, desto nied­riger ist der Zins­satz. So zahlen Kreditnehmer für einen Kredit mit zehn Jahren Zins­bindung derzeit etwa 0,7 Prozent weniger Zinsen im Jahr als für einen Kredit mit 20 Jahren Zins­bindung. Anfangs lässt sich mit einer kurzen Zins­bindung Geld sparen. Doch niemand sollte sich darauf verlassen, dass er den Anschluss­kredit in fünf oder zehn Jahren noch zu so güns­tigen Zinsen bekommt wie heute.

Ähnliches gilt für Selbst­ständige mit schwankenden Einkünften. Für sie ist es wichtig, ihre festen Kredit­verpflichtungen eher nied­rig zu halten und sich jeder­zeit Sonderzah­lungen vorzubehalten. So können sie die Raten auch in mageren Geschäfts­jahren noch bezahlen und erfolg­reiche Jahre sofort für eine schnelle Schuldentilgung nutzen.

8. Teure Bauzeit durch hohe Bereit­stellungs­zinsen

Bauherren rufen ihren Kredit üblicher­weise in Etappen nach dem Baufort­schritt ab – zu den Zeit­punkten, an denen die Zahlungen an die Baufirmen fällig werden. Dann kassiert die Bank gleich zweimal: Auf die ausgezahlte Kreditsumme verlangt sie die normalen Vertrags­zinsen. Zusätzlich nimmt sie Bereit­stellungs­zinsen auf den Kredit­anteil, den der Kunde noch nicht abge­rufen hat. Hierfür berechnen die meisten Banken derzeit viel mehr Zinsen als für das ausgezahlte Darlehen.

Der Bereit­stellungs­zins­satz beträgt meist einheitlich 3 Prozent im Jahr oder 0,25 Prozent im Monat. Wie teuer die Bauzeit wird, ist dennoch sehr unterschiedlich. Manche Banken berechnen die Zinsen schon ab dem zweiten oder dritten Monat nach der Kredit­zusage, andere erst nach sechs oder zwölf Monaten. Im Beispiel in der Grafik: Bereitsstellungszinsen verteuern Kredit im ersten Jahr stark, machen die Unterschiede bis zu 5 250 Euro aus.

Tipp: Achten Sie beim Vergleich von Kredit­angeboten auch darauf, ab wann und in welcher Höhe die Bank Bereit­stellungs­zinsen berechnet. Versuchen Sie eine möglichst lange Karenz­zeit auszuhandeln, in der noch keine Bereit­stellungs­zinsen anfallen. Mehr in unsrem Special Bereitstellungszinsen: So werden Bauherren geschröpft.