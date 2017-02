Die Entscheidung ist kompliziert. Entscheidend ist die Höhe der Rest­schuld bei Auslaufen der Zins­bindung und die Prognose der Zins­entwick­lung. Der test.de-Excel-Rechner ermittelt exakt, bis zu welchem Anschluss­zins­satz die kürzere Zins­bindung güns­tiger ist. Wer für ausreichend wahr­scheinlich hält, dass die Zinsen zum fraglichen Zeit­punkt nicht höher liegen, kann sich auf die kürzere Zins­bindung einlassen. Wer in Zukunft mit höheren Zinsen rechnet, sollte die längere Zins­bindung wählen. Zusatz­option bei längerer Zins­bindung: Wenn die Zinsen nach zehn Jahren gesunken sein sollten, lässt sich der Kredit kündigen und die Rest­schuld über ein neues Darlehen zum güns­tigeren Zins­satz finanzieren. Die Zins­bindung bindet nur die Bank über den gesamten Zeitraum. Kreditnehmer können jeden Kredit mit mehr als zehn Jahren Lauf­zeit kündigen.

Rechnen Sie selbst

Sie geben die Konditionen für Darlehen 1 mit der längeren Zins­bindung an und dann die für Darlehen 2 mit der kürzeren. Damit beide Kredite vergleich­bar bleiben, setzt das Programm bei Darlehen 2 auto­matisch den gleichen Auszahlungs­betrag und die gleiche Monats­rate an wie bei 1. Die gegen­über Darlehen 1 ersparten Zinsen fließen in eine entsprechend höhere Tilgung. Welche Variante güns­tiger ist, hängt vom Zins­satz ab, den Sie für Darlehen 2 nach Ablauf der ersten Zins­bindung zahlen müssen.