Bargeld ING-Bank zahlt Bargeld per Banking-App aus

Barcode wird an der Kasse gescannt

Für den Service geben Nutzerin oder Nutzer unter der Funk­tion „ING Bargeld“ an, ob sie eine Ein- oder Auszahlung wünschen und den Betrag. Auf dem Smartphone-Display erscheint ein Barcode, den Kassiererin oder Kassierer scannen. Die Buchung erfolgt sofort auf dem Giro­konto. Es erfolgt eine Benach­richtigung über die Banking to Go App per Push-Nach­richt.