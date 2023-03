Was ist passiert? Am Mitt­woch, 15. März, griff die Schweizer National­bank – die Zentral­bank der Schweiz – ein. Sie half der krisen­geplagten Schweizer Bank Credit Suisse mit einem 50 Milliarden Franken (rund 51 Milliarden Euro) umfassenden Notkredit, mit dem „entschlossene Maßnahmen zur präventiven Stärkung“ der Liquidität ergriffen würden. Darauf­hin erholte sich der Aktienkurs der Bank, der zuvor stark gefallen war. Bereits am 10. März war die amerikanische Silicon Valley Bank Pleite gegangen, nachdem es am Tag zuvor zu einem „Bank Run“ gekommen war, bei dem viele Kunden gleich­zeitig versuchten, ihre Einlagen bei der Bank abzu­ziehen. Es ist die zweitgrößte Bank­pleite der US-Geschichte. Die Silicon Valley Bank hat in erster Linie Start-Ups aus der berühmten kalifor­nischen Gründer­region Silicon Valley finanziert. Am 12. März geriet in der Folge mit der Signature Bank eine zweite amerikanische Bank ins Straucheln. Darauf­hin griff dann die US-Regierung ein. Sie versprach eine Absicherung aller Einlagen bei den beiden Banken, auch über die eigentliche Einlagensicherung von 250 000 Dollar hinaus. Alle Einleger der Silicon Valley Bank würden voll­ständig geschützt und könnten ab Montag auf ihr gesamtes Geld zugreifen. US-Präsident Joe Biden erklärte, die Menschen bräuchten sich um ihre Einlagen nicht sorgen.

Was ist das Problem bei der Credit Suisse? Die Credit Suisse ist seit Jahren von Skan­dalen, öffent­lichen Rechts­streitig­keiten, Kunden­schwund und steigenden Verlusten geplagt. Ausgelöst durch die Bankenpleiten in den USA wurden Anleger und Kunden der instabilen Groß­bank immer besorgter. Der größte Aktionär, die Saudi National Bank, schloss aus, weiteres Geld in die Credit Suisse zu investieren. Die Bank bat daher die Zentral­bank der Schweiz um einen Kredit, um das Vertrauen durch die öffent­liche Unterstüt­zung wieder­herzu­stellen. Zum Vergleich zum Börsenkurs der Credit Suisse zeigen wir noch die UBS, die Deutsche Bank und die australische Macquarie Bank. Alle vier Banken zählen nicht zu den Banken im MSCI World Banks Index, sondern werden im Index mit den sogenannten Diver­sifizierten Kapitalmärkten geführt. Das Haupt­geschäfts­feld dieser Banken liegt in den Bereichen Kredit­vergabe an Groß­kunden und Groß­unternehmen, Investment Banking, Broker-Geschäfte und Vermögens­verwaltung.

Was passiert auf dem Aktienmarkt? Vor allem Bankaktien sind nach den Turbulenzen am Wochen­ende nach der Pleite der Silicon Valley Bank abge­sackt. Der MSCI Europe Banks Index lag auf Wochensicht über 13 Prozent im Minus, der MSCI World Banks Index über 9 Prozent. Auch deutsche Banken rutschten in Folge der Bankenkrise ab: Die Commerz­bank lag auf Wochensicht über 17 Prozent im Minus, die Deutsche Bank 16 Prozent. Noch schlimmer traf es die Schweizer Credit Suisse. Die Schweizer Noten­bank musste mit einem Notkredit helfen, mit dem „entschlossene Maßnahmen zur präventiven Stärkung" der Liquidität ergriffen würden. Darauf­hin stieg der Kurs der Aktie am Donners­tag über 20 Prozent an – lag damit aber immer noch 20 Prozent unter dem Kurs der Vorwoche. Die Pleite der Silicon Valley Bank und die Probleme bei der Credit Suisse beinträchtigen den gesamten Finanzsektor. Wir zeigen die Wert­entwick­lung der Finanzsektoren für Welt, Europa und die Schwellenländer im Vergleich über ein Jahr. Für den Indexanbieter MSCI setzt sich der Finanzsektor aus den Unterbranchen Banken, Diver­sifizierte Finanzen sowie Versicherungen zusammen. Wir zeigen die drei Unterbranchen jeweils für Welt und für Europa.

Was ist mit meinem MSCI World ETF? Anle­gerinnen und Anleger, die in einen welt­weit anlegenden Aktien-ETF investiert haben, brauchen nichts zu tun. Zwar ist auch der Welt­aktienmarkt etwas abge­sackt, aber nur um rund 4 Prozent auf Wochensicht. Zwar war der Sektor Finanzen mit rund 15 Prozent Ende Februar der zweitgrößte Sektor im MSCI World, aber nicht alle Banken wurden so stark abge­straft. Die Silicon Valley Bank selbst war zwar im MSCI World vertreten, aber mit weniger als 0,1 Prozent. Etwas größer, aber ebenfalls im Nach­kommabereich, war der Anteil der Silicon Valley Bank in ETF mit Nach­haltig­keits­anspruch, den ESG-Varianten. Da die Silicon Valley Bank viele Kredite an Unternehmen für erneuer­bare Energien ausgegeben hatte, war sie laut Branchen­dienst Bloom­berg auch in vielen ESG-Fonds vertreten.

Was müssen deutsche Sparer jetzt beachten? Deutsche Spare­rinnen und Sparer sind weder von der Pleite der Silicon Valley Bank und der Signature Bank noch von den Turbulenzen der Credit Suisse betroffen. Für Banken mit Sitz in der Europäischen Union sowie in Norwegen gilt ein gesetzlicher Schutz für Spargeld in Höhe von 100 000 Euro pro Anleger und Bank. Finanztest empfiehlt allerdings nur die Geld­anlage in bestimmten Ländern, damit das Spargeld gut gesichert ist. In Deutsch­land werden Sparer nach einer Bank­pleite von der gesetzlichen Entschädigungs­einrichtung deutscher Banken (EdB) bis zu einer Höhe von 100 000 Euro entschädigt. Viele deutsche Privatbanken wie Deutsche Bank oder Commerz­bank sind nicht nur Pflicht­mitglied der EdB, sondern gehören zusätzlich auch dem freiwil­ligen Einlagensicherungs­fonds des Bundes­verbands deutscher Banken (BdB) an. Bei diesen Banken können Anle­gerinnen und Anleger auch mehr als 100 000 Euro sicher anlegen. Letzteres gilt auch für Sparkassen sowie Volks­banken, die eigene Sicherungs­mecha­nismen haben. In unsere Zins­vergleiche von Tagesgeld und Festgeld nehmen wir nur Institute aus Ländern auf, die von den drei großen Rating­agenturen Fitch, Moody´s und Stan­dard & Poor´s eine Topbe­wertung erhalten haben. Nur deren Länder und Sicherungs­systeme halten wir für finanz­stark genug, im Fall einer Bankenpleite Anleger zeit­nah zu entschädigen. Wer nach unseren Maßgaben angelegt hat, muss also aktuell nichts tun. Tipp: Die Einlagensicherung ihrer Bank können Sie mit einem Tool in unserem Artikel zur Einlagensicherung über­prüfen.

Warum konnte die Silicon Valley Bank ihre Kunden nicht auszahlen? Die Silicon Valley Bank hatte deutlich mehr Einlagen, als sie Kredite vergeben hatte. Einlagen sind Gelder, die Kunden bei einer Bank anlegen, etwa Tages­geld. Einen großen Teil dieser über­schüssigen Einlagen hatte die Silicon Valley Bank in sichere Anleihen, wie etwa Staats­anleihen, investiert. Durch die Zins­wende hatten diese Anleihen in letzter Zeit deutlich an Wert verloren. Steigende Zinsen ziehen die Kurse für schon im Umlauf befindliche, schlechter verzinste Anleihen nach unten. Das ist eigentlich kein Problem, denn werden die Anleihen bis zum Ende der Lauf­zeit gehalten, wird den Anlegern der Nenn­wert zurück­gezahlt – unabhängig vom aktuellen Kurs­wert. Da bei der Silicon Valley Bank aber nun viele Kunden an ihr Geld wollten, war die Bank gezwungen, ihre Anleihen zu schlechten Kursen und mit Minus zu verkaufen.